Mouloud Sahi annonce sa démission

Le président de section football de la JS Azazga, Mouloud Sahi, a annoncé sa démission de son poste juste après le match joué face au DRB Baraki. Il nous déclare ce qui suit : «C’est bon, j’arrête et je démissionne de mon poste de président de section football car je ne peux plus continuer dans de telles conditions. Aucun responsable du CSA ne s’est déplacé avec l’équipe à Baraki et ce n’est pas du tout normal. Je ne peux plus continuer à faire face à tous les problèmes, tout seul. Où sont passés les responsables du club?» Et de conclure : «Je me suis retrouvé seul à Baraki et avec toute la pression qui a entouré le match. Il était important que les dirigeants soient aux côtés de l’équipe.

Car pour ne rien vous cacher, je ne suis pas satisfait du résultat. Il y avait de la place pour la victoire et avec un score large. On a raté pas moins de cinq buts nets à scorer. C’est vraiment dommage et regrettable qu’aucun membre du CSA, ne soit avec nous à Baraki. C’est pour cette raison, que j’ai jugé utile de me retirer des affaires de la section football.»

M. B.