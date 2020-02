Mourad Houayet nouvel entraîneur

L’IB Lakhdaria évoluant en DNA Groupe Centre a officiellement engagé Mourad Houayet, comme entraîneur en chef. Il sera assisté par Farouk Baba Khouya. Connaissant bien la maison de l’ex-Palestro pour avoir déjà entraîné l’équipe, Houayet est le troisième entraîneur engagé, cette saison. Il remplace Abdelmadjid Boughar, qui a démissionné de la barre technique, après seulement trois rencontres disputées. Ce dernier avait à son tour remplacé Kamel Achouri, lequel a démissionné vers la fin de la phase aller.

Le désormais néo-coach devait diriger son premier match hier, au stade Manseur Khodja de Lakhdaria face à l’US Beni Douala. Par ailleurs, le club, qui occupe la quatrième place avec 26 points, à trois longueurs de l’ES Ben Aknoun et huit du duo de tête composé du WA Boufarik et de Beni Thour, veut à tout prix terminer parmi le quatuor de tête, synonyme d’accession. Une chose est sûre, un grand chantier attend Mourad Houayet pour le maintenir dans sa dynamique. D’ailleurs, c’est tout Palestro qui suit de près le club et le soutient pour atteindre son objectif.

M’hena A.