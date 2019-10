Mourad Redjal à la barre technique

La situation à l’Union Sportive Olympique Amizour n’a pas bougé d’un iota depuis un bon moment. Malgré que l’équipe ait repris le chemin des entraînements, sous la houlette de Billal Aitouche, il n’en demeure pas que les Rouge et Noir de la vallée de la Soummam sont sans direction légale. En effet, d’anciens dirigeants sont revenus pour gérer le club, alors que l’AG élective tarde à être programmée.

Depuis la fin de mission du directoire présidé par Hakim Benali, le club qui était jadis le 3è club de la wilaya de Bejaia notamment durant 4 saisons passées par le club en Division nationale amateur (DNA) et la seule où le club était en Inter-régions avant de rétrograder en Régionale 1, ne l’est plus maintenant, car il se trouve dans un palier où on retrouve deux autres de la wilaya de Bejaia, à savoir la JS Tichy, un club qui jouait souvent le maintien dans ce palier, et l’OS El-Kseur qui a accédé au terme de l’exercice passé, d’où l’USOA qui perd ainsi le statut de 3è club de la wilaya de Bejaia (Après la JSMB et le MOB). Qu’à cela ne tienne, chez les Unionistes, même s’il n’y pas de direction légale, il n’en demeure pas moins que c’est Mourad Redjal qui est désigné comme coach et ce sera à lui de gérer l’équipe sur le banc ce samedi face à l’EC Oued Smar, dans une rencontre de début de saison qui reste indécise.

M. R.