Mourad Redjal jette l’éponge

L’Union Sportive Olympique Amizour a enregistré sa deuxième défaite de suite en Championnat, en laissant cette fois-ci des plumes à domicile face au CRB Bordj El Kiffan sur le score de deux buts à zéro. A noter que sur les deux matchs joués, l’équipe a encaissé 5 buts et n’en a inscrit aucun. Du coup, elle ferme la marche du classement avec zéro point au compteur. Avant ce match, beaucoup pensaient que l’USOA pourra entamer la saison avec de bons résultats, alors que d’autres s’attendaient à cette défaite, après ce que le club a vécu durant l’été passé. Un point sur lequel on reviendra dans nos prochaines éditions. En tout cas, cette 2e défaite a précipité le départ du coach Mourad Redjal, qui n’a finalement tenu que deux rencontres et quelques jours, et ce depuis son retour à la barre technique, sachant que ce n’est pas lui qui a assuré la reprise. «Je vous informe que j’ai décidé de jeter l’éponge. Certes, je suis venu pour donner un coup de main au club mais compte tenu des conditions actuelles, je ne peux continuer à faire mon travail comme je le souhaite, malgré le soutien de quelques personnes qui encadrent le club mais pour lesquelles les moyens font défaut», a déclaré le coach démissionnaire dans la soirée de samedi dernier à quelques heures de la fin de la rencontre.

R. M.