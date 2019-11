Mourad Seddar, nouveau président du CSA

Comme prévu, les travaux de l’AGE du CSA/JSMB qui ont eu lieu dans la soirée d’avant-hier au salon d’honneur du stade de l’UMA, ont débouché sur l’élection de Mourad Seddar, unique candidat au poste de nouveau président du club amateur. Du coup, cet ancien dirigeant de la JSMB qui a obtenu 34 voix sur les 40 membres de l’AG qui se sont exprimées, a succédé à Belkacem Houassi qui avait fait, rappelle-t-on encore, l’objet, la semaine passée, d’un retrait de confiance par ses pairs de l’AG qui ont désapprouvé son bilan financier de la saison écoulée.

S’exprimant après son élection à ce poste, le nouveau boss du club amateur a déclaré en, substance. «Je tiens, en premier lieu, à remercier vivement mes camarades de l’AG qui m’ont accordé leur confiance en me confiant cette lourde mais noble mission de présider aux destinées du CSA. De mon côté, et avec la collaboration de tous, je tacherais d’être à la hauteur des espérances de tout un chacun pour aider notre club à aller toujours de l’avant. » Par ailleurs, il convient de noter que le nouveau bureau du club amateur est composé de cinq membres, à savoir le président Seddar et de MM. Messadi, Tafinine, Tibane et Benslimane.

Les caisses du club bientôt renflouées. Après avoir signé dernièrement un accord de sponsoring avec le groupe portuaire, SERPORT, de l’ordre de dix milliards de centimes, la direction de la JSMB s’attend naturellement à une rentrée d’argent pour procéder notamment à la régularisation financière des joueurs qui sont toujours en attente de leur dû. Comme stipulé aussi dans ledit accord, cette somme conséquente qui aidera sans aucun doute le club à bien s’en sortir, sera versée en tranches.

C’est ainsi que nous avons appris d’une source digne de foi que le président de la SSPA/JSMB, Abdelkrim Bouledjeloud, a reçu des garanties cette semaine des dirigeants de cette entreprise quant au premier virement qui ne saurait tarder pour atterrir dans le compte du club.

B Ouari