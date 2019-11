Mourad Siguerdjiden nouvel entraîneur

La dernière défaite concédée par l’OS Moulediouane face au KC Taguemiunt Azzouz a été la dernière pour le coach Rachid Merabet, qui a préféré se retirer de la barre technique. C’est ce que nous a confirmé le président Walid Kasdi : «Rachid Merabtène a fait du bon travail, mais ça n’a pas marché. On a trouvé un accord à l’amiable et je lui souhaite bonne chance avec sa future équipe et dans sa carrière d’entraîneur», avant de nous confirmer l’arrivée de Mourad Siguerdjidjen.

«On vient de trouver un accord final avec le coach Mourad Siguerdjidjen qui va remplacer Rachid Merabtène. On lui a déjà retiré la licence de la Ligue de football de Tizi Ouzou et il sera sur le banc lors du prochain match. C’est un entraîneur qui a roulé sa bosse dans plusieurs clubs de la wilaya de Tizi Ouzou et il a de l’expérience. J’espère qu’avec lui, l’OS Moulediouane réussira de bons résultats et retrouvera la Régionale II dès la saison prochaine ». Siguerdjidjen Mourad, le nouveau coach de l’OS Moulediouane, a entamé son travail à la barre technique et compte répondre aux larges attentes des supporters de ce club et d’atteindre l’objectif tracé par la direction, à savoir l’accession en Régionale 2.

M. B.