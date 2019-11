Nassim Débouche nouveau coach

Comme tout le monde le sait, l’US Oued Amizour a un nouveau président en la personne de Hakim Ben Ali. Pour rappel, il a été élu lors de l’Assemblée générale élective de la semaine passée qui s’est déroulée un vendredi. Une fois installé, le nouveau boss s’est attelé à régulariser la situation administrative du club. Il était aussi à la recherche d’un entraîneur capable de sortir l’US Oued Amizour de sa situation, sachant qu’elle est dernière au classement avec seulement 2 petits points sur les 15 possibles, avec trois défaites et deux nuls.

Ainsi, le président a trouvé un terrain d’entente avec l’ex-joueur de la JSMB, de la JSK et du MOB Nassim Débouche. Ce dernier, qui a en outre occupé le poste de manager général des Vert et Noir, devait entamer son travail, dimanche dernier, avec la prise de contact entre lui et l’effectif. Hier, Débouche a été engagé officiellement comme nouveau coach des Rouge et Noir.

Rahib M.