«Nos chances sont intactes»

En ligue des champions, la JSK jouera dans le groupe D face au Raja de Casablanca, l’Espérance de Tunis et l’AS Vita club du RD Congo, après le tirage au sort effectué mercredi soir au Caire, en Égypte. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce groupe s’annonce très difficile avec la présence de l’Espérance, le tenant du titre pour les deux dernières éditions, en plus du Raja et de l’AS Vita, qui sont des clubs à ne pas présenter sur le plan continental. Cependant, le président Mellal s’est montré confiant pour les chances de son club d’arracher son ticket qualificatif au prochain tour de la ligue des champions.

S’exprimant sur le site du club, Mellal a estimé que les chances de la JSK restent intactes dans ce groupe : «Je suis satisfait de ce tirage, car c’est jouable. Ce tirage au sort me plait beaucoup, car la qualification aux ¼ de finales est jouable. Nous sommes tombés sur deux équipes maghrébines et le Vita Club du Congo connus sur la scène africaine», a déclaré Mellal, avant de poursuivre: «Nous n’avons peur de personne et la JSK aura son mot à dire. C’est à nous de bien préparer les matchs. Nous devons ramener quelques points de l’extérieur et faire le plein à domicile. Je crois que toutes les équipes partent à chances égales. Le fait de tomber sur le Raja de Casablanca et l’Espérance de Tunis nous arrange beaucoup, car cela évitera les longs déplacements et la fatigue aux joueurs, pour ne se concentrer que sur le rectangle vert».

M. L.