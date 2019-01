Redouane Kherbouche, président de l’Union Sportive d’Akbou, club évoluant en Excellence dames, parle dans cet entretien du parcours de son équipe durant la phase aller et de l’objectif tracé, qui est le maintien.

La Dépêche de Kabylie : Quelle est votre appréciation du parcours de votre équipe durant la phase aller ?

Redouane Kherbouche : On a achevé la phase aller à la 6e place avec 8 points au compteur. Nous avons remporté quatre victoires contre quatre défaites et avec un match en moins. Pour vous dire que le parcours que nous avons réalisé est satisfaisant. Les résultats sont encourageants et je dirais que notre objectif demeure jouable.

Ne pensez-vous pas que votre équipe pourrait faire mieux ?

La phase aller est achevée, avec un match en moins que nous avons contre l’ASF Constantine. Ça ne sert à rien de revenir en arrière. Pour répondre à votre question, je dirais qu’avec peu plus d’abnégation et de la détermination, on fera beaucoup mieux durant la phase retour.

Un avis sur le niveau global du palier Excellence dames ?

Je dirais qu’il est bon mais qu’il faut l’améliorer encore plus. Certaines équipes sortent du lot, telles que les trois premières, le GS Pétroliers, le HBC El-Biar et la HHB Saida, alors que d’autres gèrent le championnat comme elles le pouvaient. Le cas de notre équipe et je le redis encore une fois, notre objectif reste le maintien que nous voulons réaliser d’une façon honorable.

Parlez-nous des relations entre la direction et le staff technique et entre ce dernier et les joueuses ?

Je dirais que tout le monde travaille en étroite collaboration. C’est ce qui fait, d’ailleurs, notre force, et je dirais que le secret de la réussite à l’US Akbou c’est cet esprit de famille qui règne et qui rend notre mission facile. En un mot, à l’USA, chacun s’occupe de la mission qui lui est confiée comme il faut, qu’ils soient dirigeants, entraîneurs ou joueuses.

Qu’en est-il de la situation financière du club ?

Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, la situation financière du club n’est pas au mieux de sa forme. Je dirais encore que l’US Akbou fonctionne avec le budget le plus bas par rapport aux autres clubs de l’excellence.

On vous laisse le soin de conclure…

Je lance un appel aux autorités et aux industriels de la région pour venir en aide au club et de l’accompagner dans ses projets car sans leur apport, le club est appelé à disparaître.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche