Noureddine Maroc nommé adjoint de Latrèche

Presque un mois après le départ de Youcef Bouzidi et l’installation, la semaine dernière, d’Abdelkrim Latrèche, en tant qu’entraîneur en chef, les choses se sont accélérées en ce début de semaine, au sein de la maison mobiste, avec la venue de Noureddine Maroc, au poste d’entraîneur adjoint. Cette décision a été prise sur insistance de Latrèche, lequel a décidé de se séparer de l’ancien staff technique. A cet effet, il a poussé la direction à mettre fin aux fonctions de Kamel Adrar et Salim Zaabar, qui formaient l’ancien staff, tout en gardant Abdelhalim Tifour comme entraîneur des gardiens. Il est à rappeler que Noureddine Maroc a déjà drivé plusieurs clubs.

Le dernier en date est l’AS Khroub, qu’il a quitté après deux journées seulement du début du Championnat de la Ligue 2 Mobilis. Il devait entamer son travail, hier, à la reprise. Sur un autre volet, les joueurs ont repris les entraînements, hier soir, pour bien préparer le prochain match contre l’ABS, programmé pour ce samedi à M’sila, au lieu du stade de Boussaâda qui n’est pas encore homologué. Intervenant après le report du derby béjaoui, cette rencontre sera une occasion pour les Crabes de renouer avec les bons résultats à l’extérieur, après quatre défaites pour autant de matchs joués.

Pour sa part, le coach a discuté longuement avec ses poulains, auxquels il a demandé de rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre, tout en les appelant à être plus efficaces devant les bois adverses. Conscient de la tâche qui l’attend, Latrèche aspire à trouver des solutions rapidement afin d’entamer une nouvelle ère, et ce par la récolte des premiers points à l’extérieur à commencer par le match de l’ABS qu’il ne veut pas rater. Concernant l’effectif, mis à part Naâs et Soltane, qui poursuivent leur rééducation sous la houlette du préparateur physique, en attendant le feu vert du médecin pour intégrer le groupe, les autres joueurs seront concernés par le prochain match.

Cette situation a sans conteste soulagé le nouvel coach, qui aura l’embarras du choix pour former un onze compétent et en forme mais surtout capable de revenir avec un résultat probant, samedi prochain. D’autre part, on a appris que la direction a versé deux salaires dans les comptes des joueurs, ce qui les a grandement satisfaits. Contents, ils se disent prêts et armés d’une grande volonté pour réaliser une performance face à l’équipe boussaâdie. Quant aux supporters du MOB, qui suivent avec intérêt l’évolution de la situation au sein de leur club préféré, ils sont aux anges, après que la sérénité et le calme sont revenus, ces derniers jours, au sein de la maison mobiste. Ils souhaitent vivement que la direction soutienne les joueurs pour aller de l’avant et réaliser de meilleurs résultats. Les amoureux des Vert et Noir se disent également prêts à envahir la ville de M’sila, samedi prochain, pour encourager les camarades de Kadri à revenir au moins avec un point qui sera un déclic pour la suite du Championnat.

Z. H.