Nouri Houssam 6e recrue

Soucieuse de renforcer l’équipe pour la nouvelle saison 2019-2020, où elle évoluera en Régionale 2, Groupe A, affiliée à la Ligue régionale d’Alger, après avoir dominé le palier Honneur, la direction du club de l’Olympique Akbou a réussi à s’attacher les services de six nouveaux joueurs.

Elle avait dans un premier temps trouvé un terrain d’entente avec cinq éléments qu’elle a engagés pour la saison prochaine, en l’occurrence Redouane Khaled, ex-attaquant du CRB Kherrara et de l’USM Béjaïa, Belhabib Koceila, arrière droit, pur produit de la JSMB ayant joué à la JS Tichy, la JS Azazga et l’US Soummam, Hamzaoui Bilal, ex-joueur du CM Tidjelabine (phase aller du Championnat) et de l’IRB Ouled Moussa (phase retour) à la récupération, Amghid Azzaz, gardien pur produit de la JS Kabylie et ex-portier de l’US Beni-Douala

(Division nationale amateur), ainsi que Bouchouchane Aziz.

A ceux-là s’ajoute une 6e recrue, à savoir Nouri Houssam. Ce dernier était à la JS M’Chedallah et porte le n °10. Il joue comme milieu offensif. Sa venue apportera certainement un plus au compartiment offensif, en attendant la 7e et dernière recrue, dont le nom n’a pas été divulgué. Mais selon la direction, il s’agit d’un attaquant de renom qui a déjà évolué dans des clubs de l’élite, dont l’Olympique de Médéa.

Rahib M.