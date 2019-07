«Nous aurions pu faire mieux»

Dans cet entretien, Hanane Asloune, milieu de terrain de l’ASE Béjaïa,

parle de la saison sportive écoulée et de la 1ère place ratée de justesse face à l’USF Béjaïa.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Hanane Asloune : Je suis une jeune footballeuse de 23 ans. J’évolue au poste de milieu récupérateur. Pour ma carrière, j’ai commencé à jouer au ballon à l’âge de 08 ans, au sein de l’USF Béjaïa qui m’a vu naître, sportivement parlant, où j’ai joué pendant 11 années. Après, j’ai rejoint l’ASFW Béjaïa, où j’ai appris beaucoup de choses. J’ai quitté ce club après trois ans de service pour signer à l’ESF Amizour. En deux ans, on n’a pas réalisé l’accession. Depuis la saison écoulée, je suis à l’AS Evasion de Béjaïa.



Votre club a raté l’accession, en Nationale. Que pensez-vous de son parcours ?

Nous avons terminé premiers ex-æquo avec l’USFB, mais le goal-average a été favorable à notre concurrent direct pour la 1ère place. On souhaitait vraiment accéder, en vain. Nous sommes déçues et c’est dommage.

Qu’est-ce qui a manqué à votre équipe pour prendre la 1ère place et jouer les matchs de barrage ?

Aussi bien les joueuses que les entraîneurs, on a tout fait pour terminer premiers de notre groupe, mais le score du match aller, face à notre concurrent direct, nous a scié les jambes. On avait perdu au match aller sur le score de 3 à 1 et au match retour, on a gagné 1 à 0. C’était insuffisant pour terminer premiers en solo.

Des regrets ?

Bien que nous ayons tout donné sur le terrain, nous avons des regrets car on a raté la 1ère place de justesse. Une place qui aurait pu nous ouvrir les portes des matches barrages.

Qu’en est-il de votre avenir à l’AS évasion Béjaïa ?

J’ai un projet personnel que je veux réaliser dans les plus brefs délais. En ce qui concerne l’ASEB, je pense que je ne resterai pas.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche