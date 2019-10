OC Akfadou 0 – SS Sidi-Aïch 1

Les protégés du duo Irid-Harzouz viennent de subir leur troisième défaite, au cours d’un matchamical disputé avant-hier après-midi sur la pelouse du stade communal d’Akfadou, en cette période de préparation. Ce fut face au SS Sidi-Aïch, pensionnaire de la Division honneur, et ce par la plus petite des marges, après deux défaites devant l’équipe de Tizi Tifra (3-2) et celle du RC Ighil Ali, nouveau pensionnaire de la Division honneur, sur le même score ( 3-2). A rappeler que la partie était très plaisante, où les 22 acteurs sur le terrain ont épaté les supporters présents au stade par leurs belles facettes de jeu. La première mi-temps s’est caractérisée par un jeu équilibré, sachant que l’entraîneur d’Akfadou a aligné l’équipe-type qui a bien joué et a fait jeu égal avec les poulains de Samir Amaouche. La mi-temps s’est alors soldée par un score vierge de zéro partout. En tout cas, ce match de préparation a été bénéfique pour les deux formations et a permis aux staffs techniques de jauger les capacités physiques et techniques de leurs joueurs. Il faut dire que les Diables rouges ont fourni une prestation acceptable, eux qui ont réussi à inscrire l’unique but de la partie dans les dernières minutes de jeu par l’entremise de Babouche.

T. H.