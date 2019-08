Omar Hanouti désigné coach des U19

La préparation bat son plein depuis quelques semaines au Racing Club de Seddouk, qui a réussi son apprentissage en Régionale 2. En effet, pour sa 1re saison dans ce palier (2018-2019), il avait terminé à la 8e place. Il évoluera pour la 2e saison de suite en R 2/Groupe A.

D’autre part, alors que chez les seniors c’est Louala Idir et Hamlat Walid qui s’occuperont de la barre technique, comme coentraîneurs, chez les autres catégories, la direction du club a opté pour Omar Hanouti, Lachi Djamel, Ouchetla Walid et Mohand Bounzou. Ils se chargeront, respectivement, des U19 (juniors), des U17 (cadets), des U15 (minimes) et des U13 (benjamins).

Notons que les sélections chez les jeunes ont débuté la semaine passée. Samedi pour les U17, mardi pour les U15 et vendredi prochain pour les U19, comme on peut lire sur une affiche dont on détient une copie : «Le comité du RC Seddouk, à sa tête le président, Monsieur Kebbi Mohand, a le plaisir d’informer l’ensemble des athlètes inscrits sur la liste que la sélection aura lieu le vendredi 30 août 2019 à partir de 9h00, au stade communal de Seddouk, et que la tenue réglementaire est obligatoire pour les jeunes inscrits.»

M. R.