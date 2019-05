La gardienne de but des U20 du CF Akbou, Assia Rabhi, estime que son titre de meilleure gardienne dans sa catégorie au niveau national est en grande partie dû au travail effectué avec ses coéquipières.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez terminé la première partie du Championnat dans le groupe Centre-Ouest à la 2e place. Un mot sur ce parcours ?

Assia Rabhi : On a fait de notre mieux pour être à cette place qui nous permettra de jouer les Play-offs. Dieu merci, on a atteint notre objectif, et ce grâce au travail effectué par tout le groupe. Cela fait plaisir de jouer les Play-offs et d’affronter des équipes aguerries, à l’image de l’ASE Alger-Centre, du FC Constantine et de la JF Khroub, et pourquoi ne pas remporter le titre de champion d’Algérie pour la deuxième fois.

Selon vous, quelles sont les chances des U20 de terminer championnes ou vice-championnes devant des équipes aguerries ?

Nos chances sont intactes et nous connaissons nos valeurs et nos qualités. Comme vous le savez, le football n’est pas une science exacte, c’est du 50/50. On a aussi nos atouts que nous allons exploiter à bon escient.

Comment jugez-vous votre prestation depuis le début de la saison ?

La prestation d’une joueuse est jugée par son entourage, dont l’entraîneur et les supporters. En ce qui me concerne, elle est satisfaisante. Je progresse de plus en plus au sein de mon club, le CF Akbou. Mes expériences m’ont aidé à aller de l’avant. Sur un autre registre, et c’est vraiment dommage, il ne me manquait que le titre que j’avais l’habitude de remporter chaque fin de saison. Pour rappel, j’ai pris part à plusieurs stages avec l’Equipe nationale «A» et celle des U20.

Vous avez été élue meilleure gardienne des U20. Un commentaire ?

Permettez-moi de vous dire que ce n’est pas la première fois que je suis nommée meilleure gardienne au niveau national chez les U20 mais plutôt, la 5e fois d’affilée. C’est donc un honneur pour moi. Cela s’est concrétisé grâce au travail fait avec mes coachs.

On vous laisse le soin de conclure…

Je remercie tous ceux qui ont cru en moi et souhaite de la réussite à mes coéquipières et à tous les dirigeants du CF Akbou. Je remercie aussi infiniment ma famille, qui était toujours derrière moi pour m’encourager et me soutenir. Merci à vous également pour m’avoir donné la chance de m’exprimer.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche