Auteur du but de la victoire face au RC Boumerdès, l’attaquant de

l’US Béni Douala, Belkacem Yadaden, se dit doublement heureux et promet d’autres buts lors des prochaines sorties.

La Dépêche de Kabylie: Tout d’abord vos impressions sur cette victoire acquise contre le RCB ?

Belkacem Yadaden : C’est une victoire méritée devant une équipe de Boumerdès qui n’a pas démérité. Mais on a été supérieurs à notre adversaire, et on a réussi l’essentiel en prenant les trois points. Après quatre matches sans succès, on était dans l’obligation de gagner et Dieu merci, on a eu ce qu’on cherchait.

Vous avez réussi à marquer l’unique but de la partie, un commentaire ?

Je suis doublement heureux et pour mon premier but et pour la victoire. C’est mon premier but et je ne veux pas m’arrêter en si bon chemin, car je veux contribuer à d’autres succès de l’US Béni Douala.

Un match difficile vous attend mardi contre l’ES Ben Aknoun, comment l’appréhendez-vous ?

Ce sera un match difficile, mais on n’a pas peur de Ben Aknoun. On a retrouvé confiance après ce premier succès. On est déterminés à enchaîner avec une autre victoire, même si on sait que l’ESBA nous attend de pied ferme et voudra confirmer son bon début de saison.

Mais vous aurez affaire au leader du championnat…

Certes, on affrontera le leader, mais comme je vous ai dit, on ne craint aucune équipe. On ira à Ben Aknoun pour gagner et rien d’autre. C’est dans nos cordes et on doit remonter encore la pente au classement.

Pensez-vous que l’US Béni Douala est en mesure de faire partie des équipes qui accéderont cette saison en Ligue 2 ?

Bien sûr et ça reste notre seul et unique objectif et je ne pense même pas à une autre situation en fin de saison. C’est le même son de cloche chez tout le monde. On cravachera dur pendant la saison, en visant le plein à domicile, tout en cherchant des points en dehors de nos bases. L’accession ne nous échappera pas cette saison et l’US Béni Douala fera honneur à toute la Kabylie et fera partie des équipes qui évolueront en Ligue deux la saison prochaine. On compte sur la mobilisation de tout le monde et inchallah, on aura le dernier mot en fin de saison en faisant partie des six meilleurs du groupe, c’est promis.

Entretien réalisé par Massi Boufatis