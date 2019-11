«On a tiré les leçons des ratages face à l’ASO et au CRB»

Intervenant hier avant le début de la séance d’entraînement de la JSK, le président du club, Cherif Mellal, a parlé du match d’aujourd’hui qui opposera son équipe à celle de l’USMBA au stade du 24 Février. «Ce match est très important face à une équipe qui veut se réveiller. On a préparé cette rencontre dans une bonne ambiance, après la dernière victoire face à l’ASAM. Les joueurs ont tiré des leçons des matchs face à l’ASO et au CRB, ils feront très attention face à l’USMBA. Ils joueront pour gagner ce lundi». Par ailleurs, le président kabyle insistera sur le fait que son club voudrait recevoir sur son terrain fétiche du 1er novembre lors des matchs de ligue des champions.

Il dévoilera avoir sollicité les autorités à cet effet : «Après avoir discuté avec le DJS et rencontré le ministre de la Jeunesse et des sport, je rencontrerai le wali aujourd’hui (ndlr hier) pour mettre une nouvelle pelouse au stade. Les travaux prendront 8 à 12 jours pour la mise de la nouvelle pelouse pour que le stade soit homologué. Avec les garanties qu’on a reçues, je reste confiant, nous pourrons recevoir nos adversaires à Tizi Ouzou en ligue des champions».

«Ce n’est pas le moment de parler du mercato»

Interrogé sur le renforcement de l’équipe en prévision de la seconde manche, Mellal dira : «Nous ne pensons pas encore au mercato qui est encore loin. Il y a une commission de recrutement et un coach qui sont les décideurs dans l’opération recrutement». Abordant les grands frais de la compétition continentale, Mellal a expliqué que les autorités doivent aider la JSK qui représente le football national : «Les autorités nous ont promis et on attend toujours. On représente l’Algérie et on fera tout pour se qualifier au prochain tour». Il ajoutera : «En plus du calendrier où on a fait deux sorties de suites, on n’a reçu que deux fois sur notre terrain et on joue à l’extérieur à chaque fois. Cependant, on ne prend pas ça comme excuse. L’équipe s’est réveillée en battant l’ASAM et je reste confiant que la JSK reviendra en force dès les prochains matchs».

M. L.