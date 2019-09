«On demande de la sécurité à Conakry»

Le président de la JSK, Cherif Mellal, est très content de la victoire de son équipe face au Horoya Conakry en Ligue des champions d’Afrique. Joint par nos soins, le chairman kabyle est revenu sur le match de samedi dernier et nous a confié ses impressions et ses appréhensions sur la manche retour qui se jouera en Guinée le 29 septembre prochain. Il a également abordé le prochain match face au CRB et la convocation de quatre joueurs de la JSK en équipe nationale des locaux.

D’emblée, Mellal dira : «Nous sommes contents de cette victoire réalisée lors de ce match aller face au Horoya Conakry. On a joué avec la ferme intention de gagner et c’est ce qu’on a fait. Je pense que le score de deux buts à zéro est un bon résultat, même si on pouvait gagner cette rencontre par un score plus large. On a réalisé l’essentiel lors de cette manche-aller et on fera tout pour confirmer lors de la rencontre retour qui se jouera en Guinée». Le président de la JSK semble prendre très au sérieux les déclarations des dirigeants de Horoya qui n’ont pas apprécié la défaite lors du match aller et qui ont promis de tout faire pour arracher la qualification.

Le président kabyle a déclaré qu’il allait saisir la FAF pour que celle-ci saisisse la CAF, afin de demander la sécurité lors du match retour : «Les dirigeants de Horoya n’ont pas accepté la défaite alors que nous avons gagné le match sur le terrain. L’arbitre nous a même privés d’un penalty valable et nous n’avons rien dit. Je vais saisir la FAF pour saisir la CAF pour demander la sécurité lors du match retour qui se jouera a Conakry», a-t-il assuré. Alors que SUR le site officiel de la ligue du football professionnel le match JSK – CRB, rentrant dans le cadre de la 5ème journée, est programmé pour le mardi 24 septembre, le président de la JSK affirme quant à lui que cette rencontre se jouera le 23 septembre : «On m’a informé que le match face au CRB se jouera le lundi 23 septembre pour que nous puissions partir à temps en Guinée pour le match retour de la ligue des champions.

Et je ne sais pas quelle date on a mis sur le site de la ligue», a-t-il assuré. À propos du match face au CRB, Mellal dira: «On accueillera le CRB sur notre terrain et on doit faire le plein lorsqu’on joue à domicile. On fera tout pour gagner cette partie pour bien préparer le match retour de la ligue des champions».

«Avoir quatre joueurs en EN A’ est une bonne chose»

Quatre joueurs de la JSK ont été convoqués pour le stage des joueurs locaux qui a débuté hier, à savoir le portier Benbot, le milieu Addadi et les deux attaquants Hamroun et Bensayah. Interrogé à ce sujet, Mellal s’est contenté de dire : «La convocation de ces joueurs est une bonne chose. Ils affichent une belle forme et leur convocation est méritée». Pour clore la discussion, le président kabyle a tenu à rendre hommage aux milliers de supporters venus soutenir l’équipe face au Horoya Conakry : «Nous les remercions infiniment d’être venus en masse pour encourager l’équipe. On leur demande de demeurer toujours aussi mobilisés et présents et inchallah la JSK réalisera de belles choses».

M. L.