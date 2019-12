«On doit confirmer contre l’USM Annaba»

Le milieu de terrain du MOB, Bilal Ouali, estime que le report de la 14e journée du Championnat de la Ligue 2 Mobilis permettra à son équipe de mieux se préparer pour le prochain rendez-vous face à l’USM Annaba.

La Dépêche de Kabylie : Qu’en est-il de votre blessure au tibia ?

Billel Ouali : Après avoir raté le dernier match de mon équipe en Coupe d’Algérie, face au DRB Baraki, je me sens en forme et m’entraîne le plus normalement du monde avec le groupe. Désormais, on se fixe comme objectif la préparation de notre prochain rendez-vous, en Championnat, contre l’USMA. Je dois dire aussi que la dernière décision de la Ligue de football professionnel de reporter cette journée nous convient, car on bénéficiera de plus de temps pour préparer cette rencontre qu’on disputera sur notre terrain.

Votre qualification en Coupe a fait du bienau groupe, n’est-ce pas ?

Et comment ! On jouait sous pression depuis un bon bout de temps et la dernière défaite à El Harrach, contre la lanterne rouge, nous a mis dans une situation délicate. Heureusement que le groupe a bien réagi face au DRBB, une équipe qui, il faut l’avouer, nous a mis en difficulté. Ceci dit, il va falloir rester mobilisés pour cet autre rendez-vous extrêmement important contre l’USM Annaba, où il faudra confirmer encore une fois notre suprématie sur notre terrain et faire oublier le revers de l’USMH.

Un mot aux supporters ?

Je sais que nos fidèles supporters ne sont pas satisfaits du parcours réalisé jusque-là par leur équipe favorite. C’est tout à fait légitime de leur part. C’est vrai aussi qu’ils auraient aimé voir leur équipe en haut du tableau, après les déboires de la saison passée, mais ils doivent savoir que nous ne sommes qu’à mi-chemin et qu’avec la conjugaison de nos efforts, les choses finiront par s’arranger. C’est notre souhait à tous.

Propos recueillis par B Ouari