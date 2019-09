«On doit confirmer lors du match retour»

C’est un Hubert Velud très heureux qui s’est présenté à la conférence de presse après la victoire réalisée par son équipe face au Horoya Conakry avant-hier soir. Devant les journalistes présents, le coach kabyle a parlé de plusieurs points concernant la rencontre, comme il a parlé de la manche retour qui se jouera en Guinée. D’emblée, Velud a affirmé qu’il est content de la victoire réalisée par ses poulains. Cependant, il estime que son club doit confirmer lors de la seconde manche pour arracher sa qualification au prochain tour. «Je suis content par le rendement du groupe, notamment au second half face au Horoya qui est un gros morceau.

D’ailleurs, cela c’est vérifié sur le terrain. Gagner deux buts à zéro est une bonne chose, mais il faut confirmer ce résultat lors de la manche retour. On n’a pas encore arraché notre qualification et on doit bien négocier la manche retour en Guinée», a déclaré le coach kabyle, avant d’ajouter : «Le match retour sera très difficile et j’ai peur de l’état de la pelouse du stade car au Soudan, on avait souffert face à El-Merreikh vu l’état critique de la pelouse. Les joueurs doivent être costauds mentalement, car on assistera à une vraie bataille physique», a ajouté Velud.

«Ce n’est pas normal de ne pas savoir quand on jouera en championnat»

Lors de son intervention, le coach kabyle a soulevé un point très important, celui de la programmation des matchs du championnat. Pour lui, le fait de ne pas connaitre le programme chamboule énormément son plan de préparation. «Ce n’est pas normal de ne pas connaitre face à qui et surtout quand on jouera le prochain match du championnat. On vient de sortir d’un match de ligue des champions et je ne sais pas comment préparer mon équipe cette semaine. Ce n’est pas facile pour un coach de gérer ça», a dénoncé le coach kabyle avant-hier soir, avant que la ligue annonce hier les dates de la cinquième journée.

«Mebarki doit continuer à travailler»

Interrogé sur le rendement du jeune arrière-droit Mebarki, le coach kabyle a affirmé qu’il est satisfait. Néanmoins, il affirme que le joueur doit mettre les pieds sur terre pour progresser davantage. «Je suis satisfait du rendement de Mebarki ce soir (avant-hier soir ndlr). C’est un jeune prometteur mais il ne doit pas s’enflammer. Il doit continuer à travailler pour qu’il progresse davantage», a déclaré Velud avant de rassurer sur l’état de l’attaquant Juma. «Rien de grave pour Juma et il reprendra bientôt», a conclu Velud son intervention.

M. L.