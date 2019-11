«On doit enchaîner contre l’USMBA»

Le président de la JSK, Cherif Mellal, était heureux suite à la victoire de son équipe face à l’ASAM. Il reconnaitra néanmoins que le match fut très difficile : «On a réalisé une victoire difficile mais très précieuse. Après les deux dernières défaites, le doute s’était installé et la victoire était impérative face à l’ASAM. Il était important de renouer avec les victoires, pour retrouver la confiance. Aujourd’hui, l’équipe a bien joué, en se créant plusieurs occasions de scorer.

Ce succès fera du bien aux joueurs qui feront tout pour enchainer les bons résultats et satisfaire les supporters», dira-t-il. Le président ajoutera : «À présent, nous devons bien préparer le prochain match face à l’USMBA et enchaîner les belles performances». Il poursuivra : «Je n’ai jamais douté de mon équipe. C’est vrai que la victoire aujourd’hui fut difficile, mais on a dominé notre adversaire de bout en bout. On a raté plusieurs buts mais l’essentiel reste les trois points de la confrontation». Commentant le cas du portier Salhi, Mellal dira : «Salhi était abattu moralement et on lui a accordé quelques jours de repos. Il rejoindre les entraînements ces jours-ci». Mellal évoquera également Belaili et Zeghdane : «Leur non-convocation est un choix technique de l’entraîneur», se contentera-t-il de dire pour conclure son intervention.

M. L.