«On doit entamer la saison en force»

Le coach adjoint de la JS Azazga, Yazid Taouri, qui continue de driver son équipe de toujours, estime qu’elle est prête pour la bataille et pour entamer la saison en force face au Hydra AC, samedi à Azazga.

La Dépêche de Kabylie : Comment

se déroule la préparation à 48h du coup

d’envoi de la nouvelle saison en Inter-régions ?

Yazid Taouri : Tout se passe bien et un bon état d’esprit caractérise le groupe. Tous les joueurs sont mobilisés pour honorer les couleurs de la JSA, cette saison, et faire sensation, en Championnat.

Comment appréhendez-vous ce

premier match face à Hydra AC ?

C’est le premier match de la saison et on est conscients de la lourde responsabilité qui pèse sur l’équipe. Sachant qu’on jouera chez nous et devant nos supporters, on n’a pas le droit à l’erreur. De ce fait, on veut frapper fort d’entrée et s’offrir les trois points de la rencontre face au HAC.

Pensez-vous qu’avec cet effectif, la JS Azazga est en mesure de réussir un bon parcours ?

On a un groupe composé de jeunes pétris de qualités et animés d’une volonté de fer. Ils sont décidés à faire honneur aux couleurs de la JSA. Cette saison, l’équipe aura son mot à dire. On va tout donner pour faire plaisir aux supporters, qui attendent une autre accession dans l’histoire du club.

Un mot aux supporters ?

On demande aux supporters de rester derrière l’équipe et de nous soutenir dès ce premier match face au HAC. On veut un stade plein à craquer, ce samedi. On a besoin de notre 12e homme pour atteindre notre objectif. On saura comment répondre à leurs attentes, en réalisation une saison exceptionnelle avec, au final, une montée au palier supérieur.

Entretien réalisé

par M. B.