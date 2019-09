«On doit gagner»

Le technicien Adrar Kamel, qui a pris les commandes du staff technique temporairement, en attendant la désignation d’un nouveau coach, a assuré que le match d’aujourd’hui est très important pour les Vert et Noir : «Après notre dernière défaite devant le RCR, on est revenus à la case départ. De ce fait, les points du match d’aujourd’hui contre le MCEE sont très importants pour nous. On s’est bien préparés tout le long de la semaine pour ce match que nous sommes dans l’obligation de gagner, car les trois points vont nous permettre de bien négocier la suite du Championnat qui devient de plus en plus difficile.»

Concernant l’adversaire du jour, l’enfant de Bakaro affirme: «Le MCEE est une équipe à prendre très au sérieux et qui ne viendra pas à Béjaïa pour faire du tourisme sachant qu’elle a besoin de points comme nous. On a préparé une stratégie qui va nous faciliter la tâche devant cette équipe afin de dominer les débats et gagner ce match.» Pour ce qui est du retour des supporters, après deux absences de suite pour raison de huis-clos, Kamel Adrar souhaite que «les Crabes soient nombreux pour soutenir les joueurs qui en ont besoin, après leur dernière défaite. Certes, le match ne sera pas facile mais ils doivent patienter avec nous et nous encourager jusqu’à la dernière minute. Pour notre part, on saura comment trouver le chemin des filets et marquer des buts pour empocher les trois points et procurer de la joie à notre public, qui en a besoin en ce moment.»

Propos recueillis par Z. H.