«On doit gagner à l’extérieur»

Le gardien de but du MOB, Ali Bencherif, nous parle dans cet entretien du parcours du club jusqu’à maintenant et de la suite du championnat.

La Dépêche de Kabylie : Comment voyez-vous le parcours du MOB après sept matchs joués ?

Ali Bencherif : Je le qualifierai de moyen vu les capacités et moyens du club. Certes, on a assuré l’essentiel à domicile en gagnant tous nos matchs, mais on n’a récolté aucun point à l’extérieur, ce qui est décevant pour un club qui veut jouer l’accession.

Ces mauvais résultats à l’extérieur sont dus à quoi selon vous ?

Il y a eu manque de concentration et un certain fléchissement lors des dernières minutes de match. Sur les quatre matchs qu’on a joués à l’extérieur, on a fait jeu égal avec nos adversaires, par moments on les a même dominés, mais sans parvenir à concrétiser. On a raté des points qui étaient vraiment à notre portée. Mais là, on doit se concentrer sur l’avenir et éviter que ça se reproduise.

En parlant d’avenir, un commentaire quant au nouveau coach Abdelkrim Latreche ?

Je pense que c’est un bon choix, Abdelkrim Latreche connaît bien le football algérien et jouit d’une grande expérience. C’est un entraineur qui peut donner un plus à l’équipe pour redémarrer sur des bases solides et renouer avec les bons résultats.

Un mot sur le report du derby face à la JSMB ?

On doit se soumettre à la décision de la LFP qui s’est basée sur le rapport de la commission de sécurité.

Comment voyez-vous l’avenir du MOB ?

La suite du championnat sera encore plus difficile avec des équipes qui ont affiché leurs intentions de jouer l’accession. On doit s’attendre à des matchs encore plus difficiles à l’avenir et c’est à nous de trouver les moyens pour surmonter ces moments difficiles. On doit se concentrer et conjuguer nos efforts sur le prochain match contre l’ABS, samedi prochain.

Comment abordez-vous ce match ?

Ce sera un match très difficile pour les deux équipes qui ont grand besoin de points. L’ABS est dans la même situation que le MOB avec une instabilité de résultats et c’est à nous d’aller chercher un bon résultat là-bas. On est très motivés pour réussir ce rendez-vous et revenir à Béjaïa avec un bon résultat. Après quatre défaites de suite en déplacement, on n’a plus le droit à l’erreur hors de nos bases.

Un message pour les supporters ?

Je leur dirai que l’équipe est très bien prise en charge et le staff technique fait bien son travail, il nous faut juste conjuguer nos efforts pour entamer la moisson de points à l’extérieur, ce qui reste primordial pour un club qui veut jouer l’accession. J’espère qu’ils resteront derrière leur équipe, en la soutenant à fond, que ça soit à l’extérieur ou à domicile.

Propos recueillis par Z. H.