«On doit se racheter contre Touggourt»

L’attaquant de l’US Béni Douala, Mohamed Issam Atamna, revient dans cet entretien qu’il nous a accordé sur la défaite concédée à domicile face à l’ESM Kolea et évoque le prochain match face au NRB Touggourt.

La Dépêche de Kabylie: Tout d’abord vos impressions après cette défaite at home ?

Mohamed Issam Atamna: que voulez-vous que je vous dise, je suis très déçu et affecté, comme tous mes coéquipiers, nos supporters, les dirigeants et le staff technique. On aurait voulu confirmer notre bon départ face au WA Boufarik, mais cela ne s’est pas fait. On est passés à côté face à notre adversaire qui a su comment exploiter les rares occasions qu’il a eues, et il a suffi d’un but.

Qu’est-ce qui n’a pas marché ?

Je ne peux vous expliquer, le staff est mieux placé pour répondre à votre question. Mais je peux dire une chose, on a manqué d’efficacité devant les buts adverses, surtout en première mi-temps, où on a raté pas moins de quatre occasions nettes de scorer. Côté défense, on aurait pu également éviter d’encaisser le but, mais … Il faut vite tourner la page et penser à la suite du parcours.

Comment voyez-vous justement la suite du parcours ?

La suite s’annonce difficile pour toutes les équipes et pas uniquement pour l’US Béni Douala. On doit se remettre au travail vite et se concentrer sur le match qui nous attend la semaine prochaine face au NRB Touggourt à Touggourt. Un rendez-vous qu’on doit préparer en conséquence, pour rebondir et se racheter de ce revers enregistré à domicile. Le championnat est encore long et on saura comment rectifier le tir.

Et comment appréhendez-vous ce rendez-vous à Touggourt ?

Notre adversaire a perdu à Lakhdaria et fera tout son possible pour gagner. Mais nous aussi nous n’avons pas le choix, un bon résultat s’impose. On est conscients de la difficulté de la mission, mais avec la volonté de tout le monde, on saura comment arracher un résultat positif et pourquoi pas une victoire, pour effacer d’un trait ce revers enregistré face à l’ESM Kolea. On va se préparer en conséquence durant la semaine, pour s’améliorer sur le plan collectif et corriger les lacunes constatées face à Kolea, pour aborder le match contre le NRBT avec toutes nos forces.

Entretien réalisé par Massi Boufatis