«On doit se racheter face au NRB Grarem»

Pour le président du MB Bouira, Ahcène Gaci, la victoire est impérative pour son équipe face au NRB Grarem.

La Dépêche de Kabylie : Le MBB a essuyé une cuisante défaite lors de la dernière journée. Que s’est-il passé ?

Ahcène Gaci : Nous avons perdu le match qu’il ne fallait pas sur des bévues individuelles et collectives. L’anarchie dans le jeu et le comportement indigne de certains joueurs nous ont valu une véritable raclée. A notre retour, nous avons tenu une rencontre entre les dirigeants et les joueurs et tout le monde a été mis face à ses responsabilités. La défaite nous a permis de voir certaines choses et de mettre de l’ordre dans la maison.

C’est-à-dire ?

Je suis venu au MBB porteur d’un projet pour accompagner le club en division supérieure. Avec le nouveau système, c’est l’occasion ou jamais d’accéder au palier d’au-dessus. Si on ne saisit pas cette chance, on risque de refaire nos classes plus bas. Et ça, tout le monde le sait. Ce n’est pas en perdant 3 à 0 que nous allons concrétiser notre objectif. L staff dirigeant doit assurer et assumer, les joueurs aussi… L’équipe doit être dirigée d’une main de fer pour espérer réaliser notre but. Nous avons d’ailleurs sanctionné des joueurs qui ont fait preuve d’indiscipline. Des cas qu’on ne tolérera plus jamais. Pour revenir à la dernière déroute, j’espère que ce n’est qu’un faux pas qui permettra à l’équipe de rebondir dès le prochain mach, face à Grarem

Et le staff technique dans tout ça ?

Comme je vous l’ai dit, tout le monde a sa part de responsabilité et tout le monde doit l’assumer. Au cas où la situation ne s’améliorerait pas, il y aura inévitablement des décisions. Aujourd’hui, on doit rester concentrés sur le match face au NRB Grarem, qu’on doit impérativement gagner, avant d’affronter la JS Azazga. Un duel qui sera sans doute plus déterminant.

Ne craigniez-vous pas que toute cette pression se répercute négativement sur le rendement des joueurs ?

En principe non, tout le monde a affiché sa compréhension quant au constat établi et sa détermination à réagir positivement. J’attends justement une réaction positive cet après-midi et même lors des rencontres à venir. Je sais une chose: il faut mériter sa place du MBB. Il est temps que certains comportements qui ne font que ternir l’image du club disparaissent. Place au travail et à la persévérance !

Entretien réalisé par M’hena A.