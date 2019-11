«On doit se ressaisir»

Joint après la défaite amère devant l’USMH, Gherbi Messaoud parle dans cet entretien de ce faux pas ainsi que de l’avenir du MOB dans ce championnat de la Ligue 2.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, quel commentaire faites-vous sur la défaite face à l’USMH ?

Gherbi Messaoud : Honnêtement, on ne s’attendait pas à perdre surtout de cette manière car on s’est déplacés à Alger dans le but de réaliser un résultat positif. On s’est très bien préparés tout au long de la semaine surtout après les derniers bons résultats et la qualification en coupe d’Algérie mais on n’a pas pu garder cette cadence malgré la physionomie du match, on ne méritait pas de perdre et le nul aurait été plus équitable.

Le syndrome des défaites à l’extérieur refait surface après le nul de Saïda. Quelles sont les raisons de cette fragilité hors bases ?

Il y a plusieurs paramètres qui sont derrières ces mauvais résultats en déplacement et je peux citer la chance et le manque de concentration. Ce n’est pas normal de perdre après avoir raté trois ou quatre buts et que l’adversaire marque sur l’unique action qui s’est présentée à lui tout au long du match. Certes, le football est fait ainsi mais on doit fournir encore plus d’efforts pour corriger nos erreurs et renouer rapidement avec les bons résultats.

Quelles sont, d’après vous, les chances du MOB de jouer l’accession ?

Nos chances sont intactes pour jouer l’accession car il suffit d’aligner trois bons résultats de suite pour remonter au classement général surtout que le niveau du championnat est tout juste moyen. À nous de profiter de chaque occasion qui se présente pour glaner le maximum de points et terminer la première partie sur une bonne note. Si on arrive à récolter quatre points lors des deux prochains matchs et gagner notre match de retard, on se hissera à la quatrième ou cinquième place et ce bien sûr, en fonction des autres résultats.

Vous allez affronter samedi prochain le DRB Baraki pour le compte du 4e tour régional de Dame coupe. Comment abordez-vous ce match ?

Chaque joueur souhaite aller le plus loin possible dans l’épreuve de la coupe d’Algérie et le match de ce samedi contre le DRBB sera abordé dans cette optique. Le charme d’un match de coupe diffère de celui du championnat et c’est pour cela que quel que soit l’adversaire, le match s’annonce intéressant. Nous concernant, nous jouerons à fond ce match pour nous qualifier au prochain tour qui verra l’entrée en lice des clubs de Ligue Une et qui sera plus médiatisé. On ne doit pas sous-estimer l’adversaire qu’il faut prendre très au sérieux pour écarter tout effet de surprise.

Les supporters sont très furieux après la dernière défaite en championnat. Un message d’espoir à leur adresser ?

Je comprends très bien leur mécontentement qui ne reflète que leur amour du club. Ils veulent voir toujours le MOB en haut et c’est un souhait commun à tout un chacun. Je veux tout juste leur dire d’avoir confiance en nous et de continuer à encourager les joueurs qui sont dans le besoin en ces moments difficiles. Le championnat est encore long, il suffit d’un peu plus de volonté et, la conjugaison des efforts de tout un chacun est plus que souhaitée. On pourra rebondir et terminer la saison parmi le quatuor de tête qui accédera en Ligue Une.

Propos recueillis par Z. H.