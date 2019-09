«On jouera l’accession»

Le staff dirigeant du MB Bouira, conduit par Ahcène Gaci, a tenu un point de presse, avant-hier, au niveau du siège du club. Ahcène Gaci est revenu sur sa prise en main du club qui évolue en division inter-régions, lors de la phase retour de la saison écoulée après le retrait, en douce, du président de CSA MBB, Nordine Hamadi. «Nous avons pris les commandes du club lors des dix derniers matchs. Nous avons fait des pieds et des mains pour le maintenir en division inter-régions malgré les problèmes financiers qui étouffaient le club. Nous avons, Dieu merci, terminé à la quatrième place grâce aux primes de matchs octroyées de nos poches aux joueurs.

Cette saison, nous avons voulu inculquer un nouveau souffle au club et le redynamiser pour jouer les premiers rôles. Nous avons d’abord fait appel à l’entraîneur Mohamed Hamdani qui était avec le club comme préparateur physique lors de son accession historique en 2017. Côté joueurs, nous avons maintenu les piliers de l’équipe que nous avons renforcé par de bons éléments», a-t-il souligné. Le nouveau boss du Mouloudia, Ahcène Gaci, ne veut pas parler d’un autre objectif que celui de l’accession.

Néanmoins, avec la nouvelle formule mise en exergue par les instances fédérales, avec l’accession de six premiers et la rétrogradation des autres, formule qui sera applicable dès la prochaine saison, Gaci estime : «Ce sera difficile mais pas impossible. Nous avons mis le paquet lors de la préparation de pré-saison qui a duré 45 jours avec un stage bloqué de 15 jours au niveau du stade OPOW Rabah Bitat. Nous avons aussi livré six rencontres amicales et je considère que la préparation fut une réussite presque totale, il reste certainement quelques lacunes à corriger et ce sera au fil du championnat. Sur ce point, je fais confiance au coach Hamdani et ses assistants, notamment le DTS de l’équipe».

«Nous comptons sur le soutien de tout le monde»

Ahcène Gaci considère avoir fait tout ce qu’il y a de son ressort, une bonne préparation physique et technique, l’acquisition de tout le matériel et équipement sportif dont a besoin son équipe…, sauf le nerf de guerre, l’argent, qui fait défaut au club. «Depuis mon arrivée au club, toutes les dépenses ont été faites de ma poche», dira Gaci, qui reconnait toutefois que l’APC de Bouira reste le seul pourvoyeur de fond du club à travers les subventions octroyées dans le cadre du BP et BS, mais, dira encore Gaci, «cela ne suffit pas».

«Nous avons pris attache avec plusieurs opérateurs économiques et investisseurs pour aider le club dans le cadre de sponsoring et nous avons obtenu des promesses, j’espère qu’elles seront concrétisées sur le terrain», ajoutera le boss du MBB. Par conséquent, poursuit notre interlocuteur, «nous souhaitons rencontrer le premier magistrat de la wilaya pour lui exposer la feuille de route du club avec comme espoir le soutenir pour réaliser l’accession». Il insistera que sa venue au club n’est autre que pour l’accession du club en division supérieure. Avec le nouveau système qui sera applicable dès la prochaine saison sportive, il est temps ou jamais, dira Ahcène Gaci, «de tout faire pour l’accession.

Le MBB a été créé en 1947, soit il y a 72 ans, en plus c’est une équipe de chef-lieu de wilaya qui compte une panoplie d’infrastructures sportives adéquates pour le développement du sport roi et autres disciplines d’ailleurs. Il faut le hisser au palier supérieur. Pour cela, nous comptons sur le soutien et aides de tout le monde y compris celle du wali de Bouira», ajoute-t-il.

M’hena A.