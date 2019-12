«On jouera pour la victoire»

S’exprimant hier à l’aéroport d’Alger avant le départ de la JSK pour la Tunisie, Cherif Mellal a évoqué plusieurs points concernant son club. D’emblée, il a parlé du match face à l’Espérance sportive de Tunis, qui se jouera demain soir, au stade de Radès. Il a indiqué dans ce sens : «Le match qui nous attend face à l’Espérance, ce vendredi (Ndlr, demain), est important.

Cependant, on s’est bien préparés et on jouera pour la gagne. On n’a peur d’aucune équipe et notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition africaine qu’est la Ligue des champions.» Et d’enchaîner : «Pour les battre, il faut un match d’hommes. On les a mis dans de très bonnes conditions. Ils doivent donc tout faire pour réaliser une belle opération.» En dépit du fait que c’est l’EST qui reçoit, Mellal a estimé que «la rencontre se jouera sur le rectangle vert et que le meilleur l’emporte».

En ce qui concerne les supporters qui comptent envahir la Tunisie pour soutenir leur équipe favorite, le chairman kabyle a dévoilé : «J’ai parlé avec le responsable de l’EST sur l’accès gratuit de nos supporters au stade. Je vais lui demander 3 000 billets afin de les distribuer à nos supporters à Tunis. Ainsi, les supporters des l’Espérance sportive de Tunis auront droit au même traitement durant le match retour qu’on jouera chez nous.»

Dans ce même contexte, il a ajouté : «Si on avait le temps, on aurait loué des bus à nos supporters qui viendront nous soutenir.» Par ailleurs, ces dernières heures, de folles rumeurs circulent sur la probable signature d’un autre joueur à la JSK, après le Libyen Mohamed Tubal qui a déjà paraphé son contrat. Interrogé sur ce volet, Mellal s’est contenté de dire : «Ce n’est pas le moment de parler du recrutement. On a un match très important face à l’Espérance et nous sommes occupés par cet important rendez-vous.»

