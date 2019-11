«On méritait mieux»

Les Crabes ont réalisé une belle opération, avant-hier à Saïda, en forçant le MCS local au partage des points (0 – 0). Cela leur a permis de récolter le premier point de la saison hors de la capitale des Hammadites. Pour sa part, l’entraîneur en chef, Abdelkrim Latrèche, a réussi à composer un onze performant, malgré plusieurs absences, en incorporant des jeunes, comme Tarrarist, Aouali et Guendouz. Ces derniers ont comblé le vide laissé par les blessés et les joueurs suspendus.

En effet, les camardes de Bouledieb ont fourni une belle prestation, en tenant tête aux joueurs du MCS malgré le fait qu’ils aient raté deux buts tout faits par l’intermédiaire de Rabti (59’) et Kadri (90’), qui se trouvaient seuls face au gardien adverse. En tout cas, ce point récolté à l’extérieur, après cinq défaites de suite, a donné de l’espoir au groupe, appelé à confirmer devant la JSMS, samedi prochain, au stade de l’Unité maghrébine. En ce qui concerne les Crabes, qui visent l’accession cette saison, ils doivent enchaîner avec d’autres bons résultats afin de rattraper leur retard avec le peloton de tête qui commence à prendre des distances. Avec ce point, les Béjaouis occupent la 10e place avec 13 points au compteur et un match en retard contre les voisins de la JSMB.

Un match dont la date n’a pas encore été déterminée. Signalons que pour le compte de la même journée, les espoirs du MOB se sont inclinés sur le score de 3 à 1. Ils occupent désormais la 9e place avec 17 points. A la fin du match contre le MCS, l’entraîneur en chef des Vert et Noir, joint, était très content du résultat final : «Je suis très content du rendement du groupe et du premier point récolté en dehors de nos bases. Certes, le match n’était pas facile devant une bonne et courageuse équipe du MCS mais grâce à la volonté des joueurs et des consignes données, on a su comment contrer certaines actions adverses. Je peux vous assurer qu’on a raté des actions de but surtout à la fin du match où l’un de nos joueurs s’est retrouvé seul face au gardien adverse et n’a pu mettre le ballon au fond des filets. Dommage ! En tout cas, on doit encore travailler et positiver ce point récolté.» Concernant la suite du Championnat, Latrèche a déclaré : «Les prochains matchs seront encore plus difficiles mais il n’y a que le travail qui paye. Ce point va remonter le moral du groupe et l’aider à bien se préparer au prochain match contre le JSMS qu’on doit gagner pour confirmer notre première bonne performance de la saison à l’extérieur.»

L’état de santé de Bellal s’améliore

Le jeune joueur du MOB Abderrezak Bellal, victime d’un traumatisme crânien, est sorti du coma et son état s’améliore de jour en jour. D’après une source hospitalière, l’enfant d’Oran arrive à bouger certains de ses membres et à reconnaître des membres de sa famille, qui lui ont rendu visite avant-hier. Il a même pu faire des gestes de remerciement aux personnes qui se sont déplacées au CHU de Béjaïa pour s’enquérir de son état de santé.

