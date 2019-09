«On n’a reçu aucune réponse officielle»

Joint hier après-midi, le président délégué et porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud, se dit surpris par les informations annonçant officiellement la domiciliation du match de la Ligue des champions à Tizi-Ouzou. A propos de la domiciliation de cette rencontre, notre interlocuteur a affirmé que la direction de la JSK n’a reçu que des garanties verbalement pour recevoir à Tizi Ouzou. Néanmoins, il affirme qu’ils attendent toujours l’écrit pour annoncer officiellement le lieu du déroulement de la partie : «Beaucoup de choses ont été dites, ces dernières heures, sur la programmation du match au 1er Novembre ou au 5 Juillet face à Horoya Conakry.

Mais au moment où je vous parle (ndlr hier vers 15 heures), la direction n’a reçu aucun écrit, en dépit du fait qu’on ait reçu des garanties verbalement pour jouer à Tizi Ouzou. Cependant, l’officiel c’est l’écrit, car même notre adversaire doit savoir où se jouera le match. En tout cas, on espère sue ce sera au 1er Novembre.» Interrogé sur les bons débuts de la JSK en Championnat et en Ligue des champions, le porte-parole du club cher à la Kabylie affirme qu’elle récolte les fruits de son travail. «L’équipe se comporte bien et a enregistré de bons résultats, en ce début de saison, en Championnat et en Ligue des champions. Les Canaris se sont bien préparés et travaillent d’arrache-pied. Ils sont est sur la bonne voie et feront tout pour réussir une belle saison», a ajouté Iboud.

«On se prépare comme il se doit»

A propos de la préparation de la prochaine rencontre de la Ligue des champions, Mouloud Iboud assure que la JSK est mise dans de très bonnes conditions pour ce faire : «Le groupe prépare convenablement ce match aller face à Horoya Conakry. Il se prépare dans de très bonnes conditions et je pense qu’il sera prêt le jour J.» Pour conclure, le président délégué de la JSK a indiqué que les joueurs doivent faire le plein à domicile pour avoir une marge rassurante avant le match retour : «La JSK affrontera une autre grande équipe après Al-Merrikh qu’elle a éliminée, lors du précédent tour. Elle doit faire le plein, lors du match aller, afin de faire un grand pas pour la qualification avant le match retour.»

M. L.