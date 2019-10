«On ne peut espérer meilleur début»

Buteur et passeur durant la première rencontre de championnat où son équipe a remporté les 3 points face à l’USM Cheraga, le virevoltant attaquant de l’OSEK, Sofiane Laidani, revient dans cet entretien sur ce succès, son but et sa passe et parle de la prochaine rencontre face à l’ES Azeffoun.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a bien débuté la saison avec ce premier succès face à l’USMC. Un commentaire ?

Sofiane Laidani : C’est une première victoire de la saison méritée au vu de ce que nous avons montré dans cette rencontre. C’est un succès qui est bon pour le moral et qui nous sera utile pour la suite de la saison sportive. Il n’y a pas mieux que de débuter la saison avec un succès.

Vous étiez l’un des buteurs et passeur…

Je n’ai fait que mon boulot, ni plus ni moins. Ça me fait plaisir de marquer des buts et d’être passeur dans ce match, mais le plus important, c’est aussi le gain total de la rencontre. Une chose est certaine, sans mes coéquipiers, je n’aurais pas pu marquer tout seul. Je suis là pour mettre mon expérience au profit de mon club et de mes coéquipiers. Je ferai tout pour marquer d’autres buts à l’avenir.

C’est de bon augure pour la suite de la saison, n’est-ce pas ?

Comme vous le savez, les matches de début de saison sont souvent indécis, et enregistrer un premier succès en championnat nous permettra à coup sûr d’entrevoir la suite avec les meilleurs atouts possibles. On fera tout pour continuer sur cette lancée.

Votre prochaine rencontresera en déplacement face à l’ES Azeffoun. Comment se présente ce match pour vous ?

Déjà, on n’a aucune idée sur notre adversaire. Nous sommes nouveaux dans ce palier, contrairement à cette équipe d’Azeffoun qui l’était déjà. Cela dit, nous, à l’OSEK, on a un groupe et on travaille d’arrache-pied pour gagner. On prendra chaque match au sérieux.



Parlons de la coupe d’Algérie. L’OSEK est au 3e tour régional…

Ce que je peux dire, c’est que notre premier objectif, c’est le championnat où on compte jouer pour l’accession au palier supérieur. Concernant la coupe, ça reste un bonus, mais on veut bien aller le plus loin possible. On a un groupe extraordinaire et des joueurs pétris de qualités. Inchallah et avec le concours de tous le monde, on fera une belle saison.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche