L’attaquant du MOB Amir Soltane, rencontré à l’infirmerie, parle dans cet entretien de sa blessure et de la situation dans laquelle se trouve le club.

La Dépêche de Kabylie : Éloigné des terrains depuis plus de deux semaines à cause d’une déchirure musculaire à la jambe droite, comment vous sentez-vous à présent ?

Amir Soltane : Actuellement je suis des soins intensifs et hamdoullilah tout se déroule bien et il me faut encore une dizaine de jours de soins pour pouvoir reprendre les entraînements. Logiquement et d’après les médecins et le staff médical, j’aurais le feu vert d’ici deux semaines au maximum pour suivre un programme spécial avec le préparateur physique et reprendre avec le groupe au moment opportun.

Cette blessure tombe au mauvais moment…

Exactement, car après une bonne préparation tout au long des stages qu’on a effectué et une grande volonté de réussir la saison, se faire blessé lors du premier match du championnat fait très mal mais on ne peut rien faire car on doit faire avec tous les aléas du football.

Quel commentaire faites-vous sur le parcours du club après quatre journées ?

Sur le plan comptable et avec six points sur les douze possibles, je peux dire qu’il est moyen. Mais concernant les performances sur le terrain et les prestations du groupe, on méritait largement mieux que cette septième place. On a réalisé de bons matchs en déplacement et on avait perdu bêtement car on pouvait facilement revenir au moins avec le point du nul mais tout cela ne vas pas nous décourager et avec le travail, on pourra remonter la pente.

Comment voyez-vous l’avenir du MOB ?

Avec le travail et l’abnégation de tout un chacun, on peut facilement remonter dans le classement et réaliser de meilleurs résultats. On a battu avec art et manière les deux actuels leaders, donc on peut rivaliser avec n’importe quelle équipe de ce groupe. Alors à nous de saisir chaque occasion qui se présente pour faire valoir nos atouts et réaliser de probants résultats.

Pensez-vous que le MOB actuel peut accéder ?

Nos chances pour l’accession sont intactes surtout avec le souhait de la FAF de modifier le système de jeu, chose qui va augmenter le nombre d’équipes qui vont accéder à 4 ou 5. À nous de profiter de cette aubaine pour être dans ce lot d’équipes en fin de saison.

Un message pour les supporters qui s’inquiètent de la situation du club ?

Je veux juste leur dire que la situation du MOB n’est pas aussi critique comme le pensent certains. Nous disposons d’un très bon groupe capable de jouer l’accession à conditions que les responsables réunissent le minimum des conditions nécessaires pour jouer les premiers rôles. J’espère qu’on réalisera un bon résultat contre le RCR à Relizane pour redémarrer sur des bases solides et les supporters viendront en force contre le MCEE pour nous soutenir et découvrir le véritable visage du MOB.

Propos recueillis par Z. H.