«On retrouvera la Régionale 2»

Le président de l’OS Moulediouane, Walid Kasdi, se dit confiant en les capacités de son équipe de retrouver la Régionale 2, et ce dès la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : L’OS Moulediouane est sur la bonne voie en ce début de saison, en témoigne sa place de leader.

Walid Kasdi : Tout à fait, après notre relégation en Division honneur de Tizi Ouzou, on s’est fixé comme objectif de retrouver la Régionale 2, dès la saison prochaine. Et on est sur la bonne voie avec trois victoires en quatre matchs joués.

Alors que vous partagez la première place avec le CAF (9 points), ça s’annonce serré avec les autres prétendants, n’est-ce pas ?

Le Championnat vient juste de commencer et il reste beaucoup de matchs à disputer. Mais je fais confiance au staff technique à sa tête Rachid Merabtène et aux joueurs. On saura comment s’offrir l’accession, en fin de saison. Elle ne doit pas nous échapper, car c’est dans nos cordes.

Pensez-vous être en mesure d’atteindre cet objectif ?

Comme je vous l’ai dit, aucun adversaire ne nous fait peur. L’OS Moulediouane aura le dernier mot, en fin de saison, parce que notre place est en division supérieure pas en Championnat de wilaya. On a les moyens pour atteindre cet objectif et on fera tout pour ne pas le rater.

Un dernier mot ?

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés en début de saison, sans oublier les autorités locales. J’espère qu’on aura plus d’aides à l’avenir pour permettre à l’OSM d’aller de l’avant et réaliser l’accession, en fin de saison. On veut faire de l’OS Moulediouane un club de grande dimension, car la pâte existe dans ce club qui peut évoluer dans les divisions supérieures.

Entretien réalisé par Massi Boufatis