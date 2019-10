«On sera encore plus forts»

Content du succès enregistré face à l’ASC Ouled Zouai, le président de la section football de la JS Azazga, Mouloud Sahi, promet que son équipe sera plus forte au fil des matchs.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont vos impressions après la victoire réalisée contre l’ASC Ouled Zouai en déplacement ?

Mouloud Sahi : C’est une victoire amplement méritée. On aurait même pu gagner avec un score plus large, si on avait concrétisé les nombreuses occasions procurées durant ce match. Après la surprenante défaite face au Hydra AC, on était dans l’obligation de se racheter. Les joueurs ont réussi leur mission. Ils sont d’ailleurs à remercier pour les efforts fournis et ce beau succès arraché devant une bonne équipe d’Ouled Zouai.

Cela va certainement galvaniser le groupe pour la suite du parcours ?

C’est clair que cette victoire va booster les joueurs et les pousser à aller de l’avant. Certes, on a raté notre première sortie bêtement face à Hydra, car on n’a pas saisi les occasions qui nous ont été offertes, mais cette fois-ci, l’efficacité a été de notre côté. J’espère que les joueurs vont garder cette bonne dynamique pour les matchs à venir, en commençant par le match contre le leader la JS Boumerdès.

Comment appréhendez-vous le match face à la JS Boumerdès qui a le vent en poupe avec deux succès en autant de matchs joués ?

C’est un match à six points qu’on ne doit pas rater. C’est notre deuxième sortie à domicile et devant nos supporters et on ne doit pas passer à nouveau à côté. On doit donner de la joie à nos fans, surtout après cette belle victoire acquise en dehors de nos bases, face à Ouled Zouai. On sait que le match ne sera pas facile devant la JS Boumerdès, mais je fais confiance au staff technique à sa tête Fawzi Moussouni et aux joueurs qui seront les acteurs sur le terrain. On a des atouts à faire valoir et la victoire ne doit pas nous échapper.

Pensez-vous que la JS Azazga aura son mot à dire cette saison ?

C’est le début de la saison et on n’est qu’à la deuxième journée. Il reste 28 matchs à disputer. On a récolté trois points sur les six possibles et on doit faire le plein à domicile et engranger le maximum de points à l’extérieur. On a un effectif riche et une équipe plus solide que celle de la saison écoulée. Aussi, on a un bon staff en place, qui fait du bon travail. On sera encore plus forts au fil des matchs et la JS Azazga aura fière allure.

Entretien réalisé par Massi Boufatis