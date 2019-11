«On veut débuter en force»

Pour l’attaquant de la JSK, Toufik Addadi, la victoire est impérative demain face à l’AS Vita Club.

La Dépêche de Kabylie : Vous allez affronter l’AS Vita club vendredi. Comment se présente pour vous cette rencontre ?

Toufik Addadi : Ce sera un match difficile face à une bonne équipe du Vita Club, connue sur le plan continental. Nous préparons ce rendez-vous depuis quelques semaines déjà et nous ne voulons rien d’autre que la victoire. Nous jouerons à domicile et devant nos supporters et nous leur promettons une belle entame de cette phase des poules. La victoire est impérative car elle nous permettra de bien préparer les matchs face à l’Espérance et au Raja de Casablanca.

Vous devez être soulagés de jouer à Tizi Ouzou ?

Quelques jours avant, on ne savait pas où on allait jouer, mais maintenant que nous sommes assurés de jouer dans notre stade à Tizi Ouzou nous sommes très heureux et bien sûr soulagés.

L’équipe a fait un faux pas face à la JSS avant ce match de Ligue des champions, cela a dû influer sur votre moral…

Cette rencontre est déjà oubliée, notre concentration est totale sur le Vita Club. C’est un rendez-vous très important et notre seul objectif est de bien le négocier et ne pas le rater.

L’attaque a raté plusieurs buts face à la JSS…

On a en effet commis plusieurs erreurs lors cette rencontre, mais nous en avons tiré les leçons et veillerons à ne pas retomber dans les mêmes travers.

Vos supporters seront dans le stade du 1er Novembre après une longue absence, un mot à leur adresser ?

Nous sommes très heureux de les retrouver et nous comptons sur leur soutien jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Nous leur promettons un bon match et une belle victoire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi