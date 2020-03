«On vise la victoire !»

S’exprimant sur le canal du club, avanthier soir, le jeune milieu de terrain des Canaris, Ammar El-Orfi, a parlé de certains points concernant le match face à l’ESS de cet après-midi. Dans ce sens, le joueur s’est montré optimiste, en affirmant que son équip e jouer a avec la ferme intention de revenir avec la victoire. «On a préparé ce match dans la sérénité et le groupe a travaillé avec le moral au beau fixe et dans de très bonnes conditions. Cette rencontre est très importante pour nous et notre seul objectif est de revenir avec les trois points. On fera tout pour être à la hauteur et réussir une belle opération pour satisfaire nos supporters», a déclaré l’ex-pensionnaire de l’USMA. Interrogé sur le fait que la partie se joue à huis clos, après la décision du MJS, le milieu de terrain a estimé que ce sera à la faveur de son équipe.

«Je pense que le fait de jouer à huis clos est un facteur en notre faveur dans la mesure où on joue sans pression. On tentera d’exploiter cela pour enregistrer un résultat positif», a ajouté le milieu de terrain des Jaune et Vert. Mis sur le banc contre l’USMBA, après plusieurs titularisations, El-Orfi se dit prêt à reprendre sa place de titulaire, si le coach Zelfani décide de le faire jouer dès le coup d’envoi de cette rencontre. «J’ai travaillé d’arrache-pied et je suis prêt à jouer titulaire, si le coach décide de me faire entrer dès le début du match. Je ferai tout pour accomplir ma tâche convenablement», a ajouté le joueur, qui a terminé son intervention, en lançant un appel aux supporters de la JSK. «Je demande à nos fans de continuer à nous soutenir durant la suite du parcours. Et nous, les joueurs, sommes déterminés à faire le maximum pour les satisfaire», a conclu El-Orfi.

M. L.