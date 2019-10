«On vise une autre victoire»

Le défenseur de la JSK, Badreddine Souyed, revient dans cet entretien sur la belle opération de son équipe face à l’ESS dimanche passé au stade de Bologhine et évoque le match de cet après-midi face à l’ASO Chlef, au stade Boumezrag ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, qu’avez-vous à dire sur la dernière victoire de votre club face à l’ESS ?

Badreddine Souyed : Nous avons réalisé une précieuse victoire face à l’ESS. Nous avons joué avec la ferme intention de gagner la partie et Dieu merci nous avons réussi notre objectif, à savoir gagner le gain du match. Ce succès nous a permis de se racheter après notre défaite face au CRB. La victoire face à l’ESS nous motivera davantage pour les prochains rendez-vous.

Vous avez trouvé beaucoup de difficultés avant de marquer le but de la victoire par votre équipier Oukaci dans les dernières minutes…

Nous nous sommes créé plusieurs occasions et à mon avis nous pouvions marquer, surtout au premier half où nous avons raté des occasions nettes de scorer. Nous ne nous sommes pas découragés et nous avons continué à jouer jusqu’au but de la victoire inscrit lors des dernières minutes de la partie. L’absence des supporters était un handicap pour nous mais nous avons réussis notre mission et nous leur dédions la victoire.

Avec cette victoire vous êtes à un point seulement du leader…

Comme je vous l’ai déjà dit, cette victoire est venue au bon moment après la défaite concédée à domicile face au CRB. À présent, nous devons confirmer lors des prochains matchs où on fera tout pour glaner le maximum de points pour prétendre à terminer la première moitié du championnat dans une position confortable.

Vous affronterez samedi l’ASO dans un match retard. Comment se présente pour vous cette rencontre ?

Le match sera certainement très difficile face à l’équipe de l’ASO qui fera tout pour nous battre sur son terrain et devant ses supporters. Cependant, nous ne partirons pas dans la peau de la victime pour chercher à réaliser une autre victoire. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous ferons tout pour réussir une belle opération inchallah.

Qu’avez-vous à dire à vos supporters qui rêvent de vous voir remporter le titre cette saison ?

Nos supporters aiment beaucoup leur club et ils sont la force de la JSK. Nous leur demandons de rester derrière leur équipe et de nous soutenir dans les différentes rencontres qui nous attendent. De notre côté, nous travaillerons durement pour réaliser de belles performances afin de leur procurer de la joie.

Entretien réalisé par M. L.