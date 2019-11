«On visera la victoire face à l’USMBA»

Accosté à l’issue du match face à l’ASAM au stade de Mohamadia, le portier Oussama Benbot nous a livré ses impressions et ses ambitions.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a remporté une difficile mais précieuse victoire face à l’ASAM…

Oussama Benbot : Dieu merci, on a réalisé l’essentiel, en emportant les trois points de la rencontre. Certes, on a trouvé beaucoup de difficultés aujourd’hui, mais le plus important c’est d’avoir gagné. On n’avait pas le droit à l’erreur et ce succès nous fait beaucoup de bien. Le groupe abordera les prochaines confrontations avec confiance, à commencer par celle de lundi prochain face à l’USMBA. On préparera ce match avec un bon moral et nous sommes d’ores et déjà déterminés à enchaîner un autre bon résultat.

En dépit du huis clos et en dehors de vos bases, vous avez fait le plein face à l’ESS et à l’ASAM…

On a en effet bien négocié ces deux matchs, malgré l’absence de nos supporters. Nous ferons tout pour rester sur cette belle dynamique et ne pas les décevoir. Notre objectif est d’enchaîner les bons résultats. On ne lésinera sur aucun effort.

Sur le plan individuel, vous avez repris votre place de titulaire face à votre ancien club l’ASAM

et vous avez réussi un bon match…

Je travaille énormément pour ça, car mon ambition est d’aider mon équipe à réaliser les bons résultats. Je n’’ai fait que mon boulot face à l’ASAM et je continuerai. Je ferai tout pour garder ma cage vierge face à l’USMBA si le coach décide de m’aligner titulaire. Je veillerai à ne pas décevoir les supporters.

Comment voyez-vous le match face à l’USMBA qui traverse des moments difficiles cette saison ?

Ce rendez-vous est très important pour nous. Nous le jouerons pour gagner et engranger les trois points. Ce match s’annonce très difficile, car l’USMBA fera tout pour se reprendre. Mais notre détermination est à toutes épreuves.

Un mot pour vos supporters ?

Nous ne doutons pas de l’amour de nos supporters pour le club et nous savons qu’ils attendent beaucoup de nous. Nous leur promettons de bons résultats et de la joie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi