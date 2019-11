Opération rachat pour la JS Azazga

La JS Azazga qui reste sur deux faux pas lors des deux dernières journées, avec une défaite à Sétif face au SAS et un match nul à domicile contre la JS Bordj Ménaïel, est dos au mur. Le match de cet après-midi à Bir El Arch est déterminant pour la suite du parcours des Rouge et Noir qui doivent se racheter face au FC Bir El Arch, en tablant sur les trois points qui seront mis en jeu. L’erreur n’est pas permise pour les coéquipiers de Yazid Taouri, qui doivent rebondir pour ne pas dégringoler dans le classement.

Les Azazguis qui occupent la 4e place au classement, ne doivent pas perdre de vue le trio de tête, surtout que le 3e au classement, la JS Bordj Ménaïel aura l’aubaine de prendre les trois points lors de la réception de l’ES Bouakeul. C’est le cas pour l’USM Sétif qui jouera en déplacement face à la modeste équipe de l’ASC Ouled Zouai et pourra s’imposer. De même pour le leader, le NRB Grarem, qui aura la tâche difficile face au DRB Baraki, mais qui pourra s’imposer. La JS Azazga ne doit pas louper ce rendez-vous pour éviter une mauvaise surprise et rester en contact avec les équipes du peloton de tête.

Victoire impérative pour le MB Bouira

De son côté, le MB Bouira qui est dans une situation difficile en ce début de saison, n’a pas droit à l’erreur cet après-midi, en accueillant le CRB El Hamadia au stade Said Bourouba de Bouira et devant ses supporters. Le MBB qui est en bas du tableau doit impérativement gagner son match pour refaire surface et gagner quelques marches au classement. Les choses sont claires pour les Bouiris et un faux pas est strictement interdit, si vraiment ils veulent rebondir et rendre le sourire au même temps à leurs supporters.

Une mission qui s’annonce à priori en leur faveur mais en football, un match n’est jamais gagné d’avance et les joueurs doivent sortir le grand jeu pour prétendre à la victoire. Pour le reste des rencontres, l’IRB Berhoum recevra son homologue du NRC Boudjelbana, tandis que le SA Sétif aura à en découdre avec l’AS Bordj Ghedir, avec l’objectif de prendre les trois points qui seront mis en jeu. Tous les matchs sont prévus à 15h, mise à part la rencontre entre la JS Boumerdès et le Hydra AC, qui aura lieu à 11h au stade Djilali Bounaâma, sachant qu’à 15h il y aura le match de la division nationale amateur entre le RC Boumerdès et la JS Hai Djabel.

Massi Boufatis