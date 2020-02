OS Tazmalt – FE Tazmalt : Un derby indécis !

Les regards seront, ce week-end, braqués sur le stade d’Ighzer Amokrane, où le WRB Ouzellaguen, qui occupe la troisième place, croisera le fer avec son hôte du jour, le CSA/Tizi Tifra, qui reste juste derrière. Les gars d’Ouzellaguen, très affûtés, ces derniers temps, et auteurs d’une belle série de cinq victoires consécutives, tiennent coûte que coûte à monter sur la deuxième marche du podium, qui leur donnera droit à l’accession. Certes, les poulains de Moussa Arezki comptent réussir la passe de six, mais ils doivent d’abord faire preuve de beaucoup de détermination, afin d’engranger les trois points de la victoire. Mais les visiteurs ne viendront pas en victime expiatoire et feront tout pour les battre. Cette journée sera également dominée par le derby tant attendu de la ville de Tazmalt, entre l’OST et le leader, la FET. Deux voisins qui se connaissent parfaitement bien. Le leader s’est, pour rappel, imposé lors de la phase aller par 2 buts à zéro. Un match où les camarades de Riad Hanifi ont les faveurs du pronostic et compte tenu de la place qu’ils occupent, ils doivent faire preuve de constance pour préserver le mince écart qu’ils possèdent et éviter de rester sous la menace de l’AS Oued Ghir. Une équipe qui affrontera, ce vendredi, Akfadou dans une rencontre qui s’annonce a priori favorable aux locaux. A cet effet, les trois points de la victoire ne doivent en aucun cas échapper aux camarades de Fouad Ouali, lesquels seront dans l’obligation de vaincre pour renouer avec le succès, après leur dernière défaite face au SRB Tazmalt. En bas du tableau, le onze du SRB Tazmalt, après sa victoire, tentera d’enchaîner, en recevant à Ighzer Amokrane, la JS Béjaïa, en chute libre. Enfin, la lanterne rouge, l’US Sidi Ayad, qui traverse une crise de résultats, depuis le début du Championnat, croisera le fer avec l’ES Tizi Wer.

T. H.

Le programme

Vendredi

US Sidi Ayad – ES Tizi Wer

ASO Ghir – OC Akfadou

Samedi

OS Tazmalt – FE Tazmalt

SRB Tazmalt – JS Béjaïa

WRB Ouzellaguen – CSA Tizi Tifra