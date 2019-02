Participation record à Tichy

Organisée par la FASACK (Fédération Algérienne des Sociétés d’Aviron et de Canoë Kayak) en collaboration avec la ligue de Béjaïa, la 14e édition du championnat d’Algérie en salle (ergomètre) s’est déroulée à la salle omnisports de Bacaro dans la commune de Tichy, le 28 janvier passé.

Selon Mechti Mehdi, directeur de l’Organisation sportive à la FASACK, «Cette édition a enregistré un record de participation, avec 112 athlètes représentants 14 clubs des ligues d’Oran, d’Alger, d’Annaba et de Béjaïa qui se sont disputés les différentes médailles. L’année passée, seulement 80 athlètes avaient pris part à ces mêmes joutes. Cette édition a été aussi marquée par la mise en place d’une compétition aviron chez les filles.

Les athlètes ont concouru sur ergomètres dans six catégories, en l’occurrence seniors messieurs et dames, juniors garçons et filles, vétérans hommes et femmes et handisport. L’ergomètre est un appareil permettant à l’athlète de reproduire la technique de base de l’aviron.

Il est muni d’un écran qui affiche au rameur plusieurs informations: son temps (chronomètre ou à rebours), sa distance (parcourue ou restante), sa moyenne (en temps) aux 500m, sa cadence (en nombre de coups par minute), sa puissance développée (en watts) et ses calories brulées durant l’effort.

La compétition a été organisée sur 1000m et 2000m. Sur le plan des résultats, c’est le CSU ORAN qui a dominé de loin la compétition; la deuxième place est revenue à l’équipe Aviron d’Oran alors que l’équipe SN Alger s’est classée troisième.

Toujours selon Mechti Mehdi, le championnat d’Algérie Kayak (marathon) se déroulera le 8 février à Oued Seybouse dans la wilaya d’Annaba. La ligue de Béjaïa dans cette discipline a été créée en 2006, et renferme aussi des équipes de Jijel et de Tizi-Ouzou.

Son président Lyazid Hassani, s’est félicité de la réussite de cette édition qui se déroule pour la troisième fois au niveau de la wilaya de Béjaïa, après les éditions de 2013 et 2017. «L’inexistence sur le territoire de la wilaya de Béjaïa d’un point d’eau fermé pour la pratique de ce genre de ce sport pénalise énormément les trois clubs de notre wilaya. Espérons qu’une solution sera trouvée à l’avenir pour permettre à un grand nombre d’amoureux de ce sport de venir s’inscrire et s’entraîner», a-t-il confié.

Sami D