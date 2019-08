Pas d’engagement pour la saison 2019-2020

La région d’Aït Yahia Moussa ne sera pas représentée au Championnat de la wilaya de Tizi Ouzou de la Division pré-honneur. En effet, après l’US Iaâllalen et l’US Tafoughalt, qui ont mis la clé sous le paillasson, en ne s’engageant plus en compétition officielle, depuis les saisons 2016-2017 et 2017-2018, c’est au tour du doyen des clubs de cette localité, en l’occurrence la JS Aït Yahia Moussa, de leur emboîter le pas. De ce fait, il ne prendra pas part au Championnat de wilaya à la surprise générale des amoureux de la balle ronde de la région.

A vrai dire, le manque de moyens financiers et l’absence d’une aide consistante de la part de l’APC, sans oublier le quitus à payer à la Ligue de football de Tizi-Ouzou de l’ordre de 70 millions de centimes, ont été derrière le désengagement des responsables de la JSAYM. Une décision qui aura des effets néfastes sur les athlètes de la Jeunesse Sportive d’Aït Yahia, appelés à trouver un club preneur, alors que d’autres vont se retrouver au chômage.

Cela n’est pas fait pour arranger leurs affaires, surtout avec les fléaux sociaux qui les guettent quotidiennement. Un véritable gâchis ! En plus, personne ne s’attendait à voir le club de la JS Aït Yahia Moussa mettre la clé sous le paillasson, surtout que la classe juvénile est très attachée au sport roi. En témoigne, le dernier tournoi de football ayant enregistré la participation de plus d’une trentaine d’équipes, remporté par le village Tafoughalt face à Afir, et celui des vétérans qui se tient actuellement au stade communal Mechi Amar.

Massi Boufatis