Place à la JSM Cheraga

Tenus en échec à domicile au stade Oukil Ramdane par le WB Saoula en faisant 0 à 0, lors de la première journée du championnat de la Régionale 1, les Communards de Tizi Ouzou qui se sont bien préparés cet été, sous la houlette de Chabane Meftah et Saïd Meziani, auraient pu prétendre à la victoire s’ils étaient efficaces devant les buts adverses. Mais ce n’est que partie remise pour les coéquipiers de Rabah Hameg, qui ont repris du service au stade Oukil Ramdane, pour se projeter sur le match de la 2e journée qui les attend dans quelques jours au stade El Mokrani à Ben Aknoun. La prochaine sortie face à la JSM Cheraga sera déterminante pour la suite du parcours pour le CRB Tizi Ouzou, qui veut marquer de son empreinte la saison sportive 2019-2020.

Le coach Chabane Meftah se montre confiant pour le match contre la JSMC en estimant que: « ce n’est que le début du championnat et on aurait bien aimé l’emporter face au WB Saoula, car on s’est procuré beaucoup d’occasions de but. Mais le manque d’efficacité nous a fait défaut. Mais ce n’est que partie remise, et on va préparer comme il se doit le match contre la JSM Cheraga qui a été tenue en échec par la JS Tichy et qui voudra se racheter. Mais mes joueurs sont animés d’une grande volonté, et sont conscients de la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules »

M. B.