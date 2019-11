Place à la Ligue des champions

La JSK a repris les entraînements hier matin au stade du 1er Novembre, après une journée de repos accordée aux joueurs dimanche. Le staff technique kabyle a entamé ainsi la préparation du match de ligue des champions face au Vita Club programmé vendredi prochain à partir de 17h. Avant l’entame du travail, Velud a eu une discussion avec ses capés pendant quelques minutes. «On a raté deux précieux points face à la JSS, car la victoire était à notre portée. À chaque fois qu’on remporte une victoire, on n’arrive pas à enchainer une autre de suite.

On doit redoubler d’efforts pour enchaîner de bons résultats lors des prochains matchs. On a un match très important vendredi face au Vita Club et on doit impérativement le gagner. Concentrez-vous sur cette rencontre et faite le maximum pour gagner», leur a-t-il lancé. De leur part, les joueurs ont bien compris son message et se sont entrainés avec le plus grand sérieux tout le long de la séance. Le préparateur physique les a fait suer et les gardiens ont aussi beaucoup travaillé avec leur entraîneur, Omar Hamenad. Côté effectif, l’attaquant Juma est toujours aux soins, souffrant d’une blessure depuis plusieurs semaines maintenant.

L’autre joueur qui ne s’est pas entraîné non plus hier, c’est le milieu de terrain Malik Raiah. Ressentant des douleurs au dos, l’enfant de Mirabeau a été ménagé. Il devrait reprendre le travail ce matin avec ses camarades. L’arrière-gauche Walid Bencherifa s’est lui entraîné en solo, puisqu’il souffre des adducteurs. Il n’a d’ailleurs pas joué le match face à la JSS, samedi dernier, au stade du 1er novembre. Néanmoins, son état s’améliore et il devrait intégrer le groupe dans les prochaines séances. Le coach Velud, qui a bien noté les erreurs de l’équipe face à la JSS, veillera à les corriger, afin de gagner ce premier match de ligue des champions, avant d’affronter l’Espérance une semaine après.

Salhi et Renaï rétrogradés chez les Espoirs

Le portier Abdelkader Salhi et le jeune milieu de terrain Anis Renai ont été sanctionnés par le coach Hubert Velud. Les deux joueurs ont été rétrogradés dans l’équipe des Espoir avec laquelle ils se sont entraînés hier. Le portier Salhi a été sanctionné pour des raisons disciplinaires. D’ailleurs, il n’a pas été convoqué pour le match de samedi passé, avant d’être donc rétrogradé. Pour rappel, le coach a affirmé, lors du point de presse qui a suivi le match JSK- JSS, que Salhi devait changer de comportement, lui reprochant d’avoir manqué de respect au groupe.

Et l’on dit même que les jours de Salhi à la JSK sont comptés. Concernant Renai, l’on ne connaît pas encore les raisons de sa sanction. Le fait est qu’il a été marginalisé cette saison par l’actuel entraîneur de la JSK. Le joueur penserait même à partir et se trouver un club qui lui permettrait de jouer régulièrement.

M. L.