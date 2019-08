Plein cap sur le PAC

Après deux jours de repos, la JSK a repris le chemin des entraînements, avant-hier soir, au stade du 1er Novembre, pour préparer les prochains rendez-vous.

Les coéquipiers du capitaine Addadi ont entamé la préparation du match face au PAC, rentrant dans le cadre de la troisième journée du championnat qui se jouera après demain à partir de 20h30 au stade de Bologhine. Avant l’entame de la séance, le coach Hubert Velud s’est adressé à ses joueurs pendant quelques minutes.

Tout en les félicitant pour les efforts fournis face à Al Merreikh en ligue des champions, il leur a signifié l’impératif d’un bon résultat face au PAC : «Je suis satisfait de votre réaction face aux Soudanais. Vous avez été à la hauteur. Mais j’attends de vous de continuer sur cette dynamique et de ne pas vous relâcher. Nous avons un autre match important samedi prochain face au PAC et il nous faut réussir un autre bon résultat pour confirmer notre bonne santé», dira Velud à ses capés. Le coach kabyle veut ainsi motiver ses joueurs en perspective du face à face avec le PAC, qui reste une équipe redoutable.

De leur part, les joueurs semblent avoir reçu le message. Tout le groupe est concentré sur les entraînements et la préparation du rendez-vous d’après-demain. Invaincus pour le moment en championnat avec un nul face au NAHD et une victoire face à l’USB, les Kabyles veulent maintenir cet élan victorieux. Le défenseur Aït Abdeslam et ses coéquipiers promettent de tout faire pour piéger le PAC et réussir une autre belle opération.

Belaïli reprend les entraînements

Aux soins depuis plusieurs jours, à cause d’une douleur à l’ischio jambier, l’arrière droit de la JSK, Amir Belaili, a repris le chemin des entraînements en solo, avant-hier soir. Le joueur se sent beaucoup mieux, mais il attendra encore quelques jours avant de réintégrer le groupe. Selon un membre du staff médical kabyle, le joueur ne sera pas apte à jouer face au PAC et ne reprendra la compétition qu’au match d’après. Belaili compte tout faire pour revenir en meilleure forme et récupérer sa place de titulaire qu’il a cédée momentanément au jeune Aït Abdeslam qui sera donc reconduit samedi prochain.

Benbot de retour aujourd’hui

Le portier Oussama Benbot a pris part au stage des joueurs locaux qui avait débuté lundi dernier et pris fin hier. Le portier kabyle devrait réintégrer l’effectif de son club aujourd’hui. Mais tout porte à croire que Velud titularisera Salhi, vu que la JSK a encaissé 5 buts lors des deux derniers matchs, face à l’USB et à El Merreikh.

JSK – RCK en amical mardi prochain

Vu que le championnat observera une trêve du 2 au 10 septembre, la JSK affrontera le RCK, mardi prochain, en amical au stade du 1er novembre. Le coach kabyle veut ainsi que ses joueurs restent compétitifs en prévision des prochains matchs, notamment celui de la ligue des champions face au Horoya Canari, le 13 septembre prochain.

M. L.