Plusieurs joueurs sur le départ

Après une saison en dents de scie, où l’équipe de la ville des

1 000 Martyrs a raté son objectif d’accéder en Division honneur, plusieurs joueurs, surtout les cadres de l’équipe, sont convoités par des clubs de la Division honneur et même des Régionales I et II. Oukkal, Akkache, Mamèche et Hamdi, pour ne citer que ceux-là, sont la cible de clubs des divisions supérieures, qui veulent s’attacher leurs services. La direction du club, pour sa part, risque de perdre ses cadres, cet été.

Les responsables seront alors obligés de miser sur les jeunes pour former l’équipe, qui représentera la JST, cette saison, en Division pré-honneur de Tizi-Ouzou. Ce sera d’ailleurs la nouvelle politique de la JST et du coach Rachid Meziane, reconduit à la barre technique, selon ce dernier : «Je vais former une équipe composée de jeunes talents. Je miserai sur une nouvelle génération pour apporter du sang neuf à la JS Tadmaït. Avec le travail et la discipline, je suis persuadé qu’ils peuvent surprendre tout le monde. Seul le travail paye et les exemples ne manquent pas. Vous avez tous vu la JSK, la saison dernière, composée dans sa majorité de jeunes, mais elle a surpris, en fin de saison, en terminant à la 2e place. La nouvelle politique de la JS Tadmaït consistera à miser sur les jeunes de cru. On réussira notre parcours et on fera honneur à cette localité, qui respire le football.»

Ce ne sera pas facile de perdre les cadres et de reconstruire l’équipe à zéro, mais avec le travail, tout reste possible. Les dirigeants, à leur tête Mohamed Choubane, et le coach Rachid Meziane croient dur comme fer en les capacités des jeunes de la JST de faire sensation et d’honorer les couleurs du club.

Massi Boufatis