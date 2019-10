Pour une première à l’extérieur

Le stade Kerbouci Menouar d’Arzew sera le théâtre, aujourd’hui (15h), d’une belle affiche entre l’OMA local et le Mouloudia de Béjaïa pour le compte de la 7e journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis. Ce match revêt une grande importance pour les deux équipes, qui occupent la même place (8e) au classement général avec 9 points et aspirent récolter le maximum de points. Le coach béjaoui, Kamel Adrar, pour sa part, est très soulagé après le retour des blessés, à l’image de Boukbouka. Mais il doit se passer des services de Naas et Soltane, qui poursuivent les soins.

Après l’importante victoire de samedi passé, les Crabes doivent viser les premiers points à l’extérieur et éviter les erreurs des matchs précédents où, malgré leur bonne prestation, lors des trois derniers déplacements, ont fléchi à la fin de leurs matchs. A noter qu’Adrar a beaucoup discuté avec les joueurs, lors des entraînements, pour trouver ensemble le meilleur moyen de combler ce genre de lacunes, qui portent préjudice au club. «L’OMA est une équipe à prendre très au sérieux surtout qu’on occupe ensemble la même place, au classement général, avec 9 points au compteur.

On s’est bien préparés tout le long de la semaine et on est prêts pour le match qu’on doit gérer intelligemment, tout en restant vigilants jusqu’au sifflet final de l’arbitre. Je veux remercier nos supporters qui nous ont soutenus, lors du dernier match contre le MCEE, où ils ont joué un rôle très important dans son issue finale. Je sais bien qu’ils seront aussi nombreux, aujourd’hui, au stade d’Arzew, pour nous soutenir. J’espère qu’on sera à la hauteur pour leur offrir un bon résultat aujourd’hui», a déclaré l’expérimenté défenseur Allam Kamel. Concernant le futur entraîneur du MOB, une source proche du club a affirmé qu’Abdenour Hamici devrait assister au match d’aujourd’hui et négocier sur place avec les dirigeants sa venue au club.

Signalons que la délégation mobiste s’est déplacée, jeudi, à Chlef, où elle a passé la nuit, tout en s’entraînant sur place, hier matin, pour finalement prendre dans l’après-midi, la route vers Oran pour prendre ses quartiers dans un hôtel oranais. Le déplacement à Arzew, distante de 30 km d’Oran, se fera aujourd’hui vers 12h30. Pour rappel, les 19 joueurs convoqués par le coach sont : Bencherif, Bouffenache, Bouldieb, Allam, Timericht, Ayad, Rihane, Kadri, Gherbi, Benabdi, Ouali, Aouali, Kaci, Tarariste, Leboukhi, Khelifa, Chekhrit, Rabti et Boukbouka.

