Premier test pour Gaci

Le nouvel entraîneur de l’US Béni Douala, Salem Gaci, qui a pris les commandes de l’équipe il y a trois jours en dirigeant uniquement trois séances, aura à effectuer son premier examen de vérité avec son équipe cet après-midi lors de la réception de l’IB Lakhdaria, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Un match à six points pour les camarades de Mohamed Amine Saou, qui ne doivent en aucun cas le rater et qui doivent coûte que coûte empocher les trois points pour respirer et entrevoir la suite sous de bons auspices et avec assurance.

L’erreur n’est pas permise pour la bande à Salem Gaci, qui veut bien entamer sa mission avec l’USBD avec succès et donnera un nouveau souffle au groupe. Mais les débats seront chauds devant cette équipe de Lakhdaria qui veut enchaîner avec un troisième succès de suite, après ceux réalisés face au NRB Touggourt et le RC Boumerdès. Totalisant 7 points dans leur compte, les gars de Palestro se présenteront au stade du 1er Novembre avec la ferme intention de s’imposer. Mais les coéquipiers de Amrouni ne les entendent pas de cette oreille et sont armés d’une volonté d’acier pour arracher une belle victoire, la première du genre cette saison.

Après deux nuls et une défaite, il est temps pour les Ath Douala de signer leur premier exploit en championnat cette saison. Ce ne sera pas une partie de plaisir, avec le bon état d’esprit qui anime le groupe après le nul ramené de Touggourt. Il y a de fortes chances de voir ce dernier l’emporter face à l’IB Lakhdaria. L’erreur n’est pas permise et le nouveau coach Salem Gaci reste confiant et optimiste de voir ses poulains l’emporter avec l’art et la manière. Trois autres matchs sont prévus aujourd’hui avec au menu le NARB Reghaia – RC Kouba, ES Ben Aknoun – NRBT Touggourt et WR M’Sila – CRB Dar El Beida.

Les quatre derniers matchs de cette 4e journée sont prévus samedi, avec au programme JS Hai Djabel – ESM Koléa, USM Blida – RC Boumerdès, CR Béni Thour – WA Boufarik et IB Khemis El Khechna – CRB Ain Ouessara.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

NARB Reghaia – RC Kouba

US Béni Douala – IB Lakhdaria

ES Ben Aknoun – NRB Touggourt

WR M’Sila – CRB Dar El Beida

Samedi à 15h

JS Hai Djabel – ESM Koléa

USM Blida – RC Boumerdès

CR Béni Thour – WA Boufarik

IBK El Khechna – CRB Ain Ouessara