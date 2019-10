Premier test pour Latreche

Les joueurs du MO Béjaïa affronteront, aujourd’hui à 15h à M’Sila, l’A Bou Saâda dans un match comptant pour la neuvième journée de la Ligue 2. Ce match revêt une grande importance pour les Béjaouis qui visent un bon résultat afin d’effacer la mauvaise liste de matchs sans récolter le moindre point en déplacement. Ça sera aussi le premier test pour le nouvel coach Latreche, qui mise beaucoup sur cette rencontre afin de renouer avec les bons résultats en dehors de ses bases et redémarrer sur des bases solides afin de se rapprocher de l’objectif tracé, à savoir l’accession en ligue 1.

Malgré la mauvaise prestation lors du dernier match amical contre la JS Tichy, le coach a déniché une stratégie qui permettra aux Crabes de réaliser un bon résultat tout en essayant de corriger les lacunes constatées. Accosté lors de la dernière séance d’entraînement effectuée à Béjaïa avant le départ pour M’Sila, le nouveau coach du MOB, Abdelkrim Latreche, a assuré que les points de ce match sont très importants. «J’ai demandé à mes joueurs de revenir de Bou Saâda avec les premiers points en déplacement. Comme vous savez, chaque équipe qui joue l’accession possède des clefs qui interviennent tous les 4 à 5 matchs et celui de Bous Saâda sera l’une d’elle pour nous. Donc, je peux avouer qu’on est dans l’obligation de faire un bon résultat», a-t-il affirmé.

Concernant les supporters, le premier responsable du volet technique du MOB a assuré : «Le championnat est encore long et avec le changement du système de compétition où les quatre premières équipes accèderont, on doit conjuguer tous nos efforts pour atteindre cet objectif. J’espère qu’ils vont patienter pendant les quatre ou cinq prochains matchs le temps de remettre le club sur rails et je vais les rassurer qu’on fera le maximum pour être parmi le quatuor d’équipes qui accéderont en fin de saison».

Les joueurs, de leur côté, sont conscients de la tâche qui les attend aujourd’hui devant l’ABS et sont armés d’une grande volonté pour réaliser une belle performance. Côté effectif, le premier responsable du volet technique aura à sa disposition tous les joueurs excepté Naas et Soltane après le retour de Rabti qui a intégré le groupe mercredi passé. Le coach aura le choix pour former son onze rentrant qui pourra défendre crânement les couleurs du club et espérer revenir à Béjaïa avec au moins un point. D’après une source proche des affaires du club, le président Adrar compte récompenser les joueurs par une forte prime en cas d’une victoire et la somme exacte sera divulguée aux joueurs aux vestiaires avant le début du match. Signalons que la commission fédérale d’arbitrage a désigné Boukouassa Lotfi comme arbitre principal et il sera assisté de Bounoua et Rimouche, alors que Zouaoui sera le quatrième arbitre.

La JSM Béjaïa piégée par l’ASK

C’est le retour à la case de départ pour la JSM Béjaïa qui a concédé un nul (0 – 0) au goût de défaite avant-hier soir sur leurs terres face à l’AS Khroub en match avancé de la neuvième journée du championnat de la ligue 2 Mobilis. Autrement dit, les Béjaouis (14es, 6 points) n’ont pu enchainer par un autre succès chez eux qui les auraient éloignés de la zone rouge au grand dam de leurs supporters qui étaient venus nombreux pour les soutenir durant cette rencontre. Au même moment, les protégés du coach Moes Bouakaz, qui ont cruellement péché par manque de lucidité devant les bois adverses, ont aussi payé cash leur manque de compétition contre un adversaire qui était bien organisé dans tous ses compartiments et qui n’avait point usurpé sa place parmi le peloton de tête.

D’ailleurs, même les changements opérés par l’entraîneur béjaoui, Moes Bouakaz, lors de la seconde période de jeu, avec l’entrée de Zamoum, Hicham et Adrar, dans l’espoir de booster la ligne d’avant, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. C’est qu’un grand travail attend aussi le technicien tunisien qui a eu sans aucun doute à relever face à l’ASK de nombreuses carences dans le jeu de son team, notamment en attaque où ce compartiment peine encore à trouver ses marques depuis le début de la saison. Sur ce, Moes Bouakaz a déclaré à la fin du match : «Nous aurions aimé remporter notre second match sur notre terrain aujourd’hui (avant-hier soir, ndlr) mais nous avons buté sur une bonne équipe de l’ASK qui nous a posés moult difficultés.

Il est vrai que nous sommes restés pendant une vingtaine de jours sans jouer, mais cela n’explique pas tout. Je dois dire que c’est vraiment frustrant puisque nous avons loupé quelques situations pendant ce match qui auraient pu changer la donne. En d’autres termes, nous avons tenté de refaire notre retard durant la seconde mi-temps mais en vain. Ceci dit, ne dramatisons pas car beaucoup de travail reste à faire pour améliorer nos résultats à l’avenir.»

Z. H./ B Ouari